現今的生活燃料，早已不是讓人操心的事。城市居民差不多都用上了天然氣 ，即使廣大農村，使用天然氣、煤氣的地方也一天天多起來。但在改革開放前，中國大陸的生活用燃料之艱難，非親身經歷過的人是難以想像的。

早上我一醒來就高聲喊：「媽，落小雨還是大雨？」「小雨！」從廚房傳來媽媽的聲音。這是上世紀五○年代初，我在上小學的時候。時值黃梅天，是南通地區江海平原多雨季節，往往一連陰雨數十天，稱為「黃梅雨」。

由於地下水位高，一下大雨，或連續下雨，往往河水上漲倒灌農田、淹沒道路、橋梁，已經發生過兒童在淹水道路行走，不慎滑入河溝的事故。遇有這樣的天氣，家長不放心讓孩子冒險上學。加上經濟條件不濟，許多家長無力給孩子購買好的雨具，也影響了孩子上學。為此，學校規定下大雨停課。

但黃梅雨說大不大，說小不小，學生很難判斷雨量的大小。結果常常是有的班級到校人數多，有的班級少。於是，學校採取靈活措施，班級人數多的上課，否則放假。所以我醒來第一件關心的事，就是大雨還是小雨。到了學校，發現到校同學不多，老師還說有的同學家裡無乾柴火做飯，不能餓著肚子來校。我這才意識到眼下的黃梅雨，不但影響了學習，還嚴重影響了人們的日常生活。

雨還是日夜不停歇，村裡就有不少人家為做飯的燃料犯愁。當地農戶絕大多數居住的都是低矮小草舍，室內儲存不了多少柴火，大部分備用柴火都在曬穀場上堆成柴垛。這樣的柴垛，下幾天小雨並無大礙，即使濕透了，天晴了一曬就行；若遇連續數十天黃梅雨，沒有曬乾的機會。

勤勞的會把尚未淋濕的乾柴火，搬一些到屋內。有些懶惰的或存有僥倖心理，今天盼明天、明天盼後天開太陽，但天不遂人願，天天下雨，以致錯失良機，弄得家中無有一根乾柴火。

有人說總不能手指頭當柴燒，被逼無奈，就拆自家的牆壁。草舍的牆壁都用蘆葦編織而成，蘆葦質地堅硬，是上好的燃料。蘆葦牆壁有多層，拆了一兩層並無大礙。還有的人家，實在沒辦法可想，甚至劈了家具當柴火。在乾柴火奇缺的時候，集市出現了高價出售乾柴火的。

這些情況都是後來聽說的。還聽說這場帶來災難的黃梅雨，連續下了足足四十五天，還不包括前後有好多天的間斷陰雨天。

我是六○年代進入大城市工作的，那時物資供應極其匱乏，生活用品都得憑證購買，生活用燃料也不例外。開始供應的是煤球，後來才有了蜂窩煤，杭州俗稱「煤餅」。

我和太太都沒有發煤爐的經驗，第一次發爐子，簡直是一場災難。把憑證供應的一個月的引火柴（只有一捧，都是樹皮和碎木片），全燒光了也沒點著煤球，還弄得我倆一把眼淚一把鼻涕地咳嗽不止。鄰居大娘見我倆一股狼狽相，讓我們用幾顆煤球投入她的爐子裡，等我們的煤球點旺了，再取出來放入我們自己的爐子裡，然後在上面投放一些煤球，烏黑的煤球慢慢地火紅起來。

後來我才知道，這種操作，對被引火的煤爐是有一定消耗的，所以一般能不引火則盡量不引火。那時我們居住的簡陋公寓，使用的是公用廚房，發現常有向臨近爐子引火的，一般情況都樂意，但有時也有拒絕的。我見有兩個半大的孩子間引火不成的，因為他倆有了小矛盾，藉機進行報復。

為了省去每天發煤爐的麻煩，同時也可節省少得可憐的引火柴，晚間要將煤爐封起來。封煤爐是個技術活，開始不是封滅了，就是封不住，煤繼續燃燒。

再後來燃料供應商終於開發出一種「引火蜂窩煤」，一根火柴就能點著，這才解決了引火柴太少的困難。

每當碰到因燃料引起的麻煩，就想起了國外的煤氣灶。其實國內也有用上煤氣的，上海一部分地區一九四九年前就用上了。什麼時候我們也能用上煤氣灶？這個美夢在二、三十後實現了。

農業集體化時，生產力低下，糧食產量低，其他副業也跟著凋敝。農民的日子異常艱苦困頓，甚至餓死了許多人，這事不難想像。但不少農村發生柴火短缺的現象，令人百思不得其解。山荒出寶，地荒出草，浙江山多，但不要說出寶，那時許多山都是光禿禿的，連一根柴都沒，農民說山上老鼠跑過也看得見。

我太太是浙江人，她就經歷過那個艱苦的缺柴火歲月。當時她還在讀書，放學就背著柴筐，與鄰居小伙伴一起上山「掏柴子、柴部頭」（方言，「柴子」指露在地面的柴樁，「部頭」指地下的柴根）。她比同齡孩子矮小，不及人家掏得多，每每遭到她父親的數落：「你看人家多少『昂張』（方言，能力強之意），掏了多少多，你噶（方言，這麼）沒用場，掏了一眼眼（方言，一點點）。屋裡沒多少柴草，再不多弄點柴草，要燒腳髁頭（方言，膝蓋以下的小腿）了！」

那時所有土地、山地都屬於集體的，地上、山上生長的作物，也屬集體，按理私人是不能上山掏柴子、柴部頭的。但是有些生產隊幹部，顧及社員的生活困難，開隻眼閉隻眼，聽任社員上山掏柴子、柴部頭。這種現象，用上級領導的話說，就是「挖社會主義牆角」。我太太所在的生產隊的隊長，採取的就是開眼閉眼政策，但有一條規矩，只允許孩子上山，成年社員不能上山。