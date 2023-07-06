一天，省體工大隊來招運動員 ，把球桌直接安頓到司令台上，讓我們捉對廝殺。我們太激動了，都恨不得被選上，好去當專業運動員，實現我們的春秋大夢。結果，我也許因為太激動，發揮失常，以十五比二十一輸掉了那盤比賽，為此懊惱了好久。要是三戰二勝，我說不定就穩定了下來，翻盤了也未可知。

在少體校期間，地區乒乓球運動會舉辦，十一個縣市的代表隊參賽。我們這幫少體校的選手要競爭進入市代表隊，結果我跟同齡組的夥伴們競爭了一把，又灰頭土臉落選了。當不成選手，我就去做了裁判。

運動會在實驗小學的大禮堂舉行，司令台上方掛上了紅色的安順地區第X屆乒乓球運動會的橫幅，各縣市男女運動隊在十來張乒乓球桌子上鏖戰，氣氛煞是緊張熱烈。當上裁判，感覺其實也不差，就猶如在法庭裡當了法官，威嚴得不能自己。

我家就在校園裡，爬過一座小山丘，就可到賽場，但是，我卻偏偏自己帶上鋪蓋卷，跟其他工作人員一樣，住進了臨時租用的實驗小學大教室裡，如同露營一樣新鮮快活。伙食是運動員待遇，特別優渥。八人一組，以一個鋁製大盆為核心，大盆裡面裝滿了大雜燴，有豬肉、有豆腐，還有蔬菜 ，湯上還汪了一層厚厚的油花，誘人得不得了。那個年月，肉無論如何烹製都是美味佳肴。我們蹲在地上，狼吞虎咽，痛快淋漓。

似乎就是一年的光景，少體校就解散了，而曾經的學員們大都成了三教九流，背棄初心，沒有成為運動員。只有一個例外，一個叫肖軍的，是軍分區子弟，到了昆明軍區體工大隊打球；後來，進入總參，官至大校。

我的球技也荒疏了多年，到了美國，這才撿了起來，直到現在仍然沒有金盆洗手。最驕人的戰績，莫過於在郡職工運動會上蟬聯乒乓球男單冠軍十數年。只是，想起對手們球技拙劣幼稚得無以復加，難免有武裝到牙齒的軍人打手無寸鐵平民的感覺。好在因為新冠疫情 ，職工運動會已經停辦兩年，我也因此免去了負疚。