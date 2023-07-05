有很多東西，隨著時代的發展，逐漸離我們遠去了，比如水缸。自打我記事起，家裡就有水缸，大大小小好幾個，有盛水的，有醃菜的。

記憶中的水缸，大都是黃土燒製而成的，裡外呈紅褐色，缸口是大圓形，缸底的面積比較小，整個缸呈梯形狀，手摸起來有粗澀感。圓形的缸蓋是木製的，中間橫著桿的蓋把，看起來老舊又結實，據說是祖母的父親傳下來的。

初夏的早晨，鳥兒叫，公雞鳴，萬物從夢中被喚醒，這是一天最美的風景。祖母早早起來，在缸裡舀了些水洗臉，接著一瓢一瓢舀出來做飯，洗刷，循環往復，滋潤一日三餐……。

祖母愛乾淨是整個村裡都知道的事兒。水缸隔天就要清洗，已成常態。遇到下大雨時，井裡的水渾濁有股泥味兒，水缸底部會積累起一些水垢。

水缸每天清一次，祖母先將水缸放斜，把缸裡的水舀乾淨，稍微留點水，接著用專門清理水缸的炊帚蘸著水掃水缸，沿著水缸壁從上往下撒一點鹽，靜置一會兒，再用乾淨抹布洗擦水缸壁，基本沖洗兩遍，水缸就洗乾淨了。這樣洗出來的水缸不但乾淨，而且沒味兒。

夏季酷暑難耐，而水缸的水清涼透明，照得見人的倒影，很是誘惑人。口一渴，開水又燙，等不及，就順手拿起瓢在水缸裡舀起一勺，咕嚕咕嚕喝下，那感覺，比雪碧的廣告「透心涼，心飛揚」還爽快！這時祖母會問：「妞妞，水甜不？」咱家的缸會養水，清甜！

而很多時候會看到祖母站在水缸邊，用那雙長滿斑點又消瘦的手，拿著抹布擦拭著缸蓋、缸沿的水漬，凝望缸裡的水。那慈祥深情，專注的眼神，是敬仰和膜拜。我問祖母：「水缸有啥好看的？」「你不懂，窮柴火，富水缸，這個缸是咱家的『聚財缸』，稀罕著呢！」

水缸不僅是祖母的寶貝，更是全家人的寶貝。那個年代，我們家人口多，用水多。祖母總認為幾代人生活順順當當、健健康康，是水缸帶來的澤福，就怕水缸有什麼閃失、破損，極為呵護。

祖母勤勞了一輩子，操勞命，閒不得。白天餵雞掃地、擦桌子、收衣服，只要一有空，最關心還是水缸。

逢年過節，水缸也跟著過節似地，忙個不停。尤其是過大年，老祖宗傳下來的習俗，大年初一是不允許到井裡挑水的，還不能洗澡。農曆年二十九三十忙著做粿品、蒸炒煎炸、洗刷等用水特別多，吃完年夜飯，忙完了所有活兒，祖母會給水缸裡裡外外再洗個澡，穿上乾淨的「新衣裳」 ！東西輕拿輕放，舀水不能碰到缸邊有聲響，預示新的一年美滿吉祥，納四方財！

歲月如梭，如今生活天翻覆地的變化。老水缸已然成為過往的歷史，以另一種新姿態存在，成為人們養花養魚、點綴生活的景觀。而祖母和老水缸的故事，永遠留在我的記憶中，厚重悠遠。