一九八五年，環頸雉雞漫步於作者家後院。

這張塵封近四十年，環頸雉雞（俗稱野雞）在我家後院照片，帶給我們夫妻和女兒們一段難忘的回憶。

我們居住的奧崙市（Orem），位於美國猶他州 鹽湖城以南四十五英里，依山傍水，風景秀麗，知名演藝人奧斯蒙兄妹（Donny and Marie Osmond）家族，曾在此擁有音樂錄影棚，距離我家車程僅五分鐘。

一八四七年摩門教徒移民 到猶他大鹽湖區，土地肥沃的奧崙市，最終被經營為果園。一九七七年我們定居此處，住宅四周，蘋果、櫻桃、桃子等園林隨處可見，也提供給野生雉雞最佳的生存環境，走在小徑上，經常能看見飛越的雉雞，傳來「嘓、嘓」的鳴叫聲。

一九七○年，奧崙市的人口約為兩萬人，隨著城市發展，至今已經增長到十萬人，全部果園都已改建成住宅區了，雉雞在市內難以生存，被迫遷徙偏遠未開發地區，重建家園，繁衍生息。

根據史料記載，環頸雉是在一八八○年，被美國駐上海總領事歐文·丹尼（Owen Denny）從中國引入美國俄勒岡州。一九○○年，猶他州初見野生雉雞身影，如今早已遍及全州。環頸雉是一種顏色鮮豔的大型野生鳥類，經常出沒城鎭周邊的農場和田野，雄性的背部有閃閃發光的金色和綠色羽毛，引人注目的白色領環上方，是虹彩及深綠色脖子；雄環頸雉比雌性外形較大，羽毛更華麗。

小時候在台北，父親帶我們去圓山動物園 ，見過籠中的雉雞。父親每次睹物思情，告訴我他老家安徽廣德城西的橫山上，盛產雉雞，每年油菜花開時節，也正是橫山雉長得最肥美的時刻，和好友們結伴狩獵野雞，是他對家鄕最美的回憶之一。

一九八○年代初，爸媽決定移民來美國和我們團聚，趁他從台灣啟程之前，我和太太仲梅商量給他們一個驚喜，做一道「板栗燉雉雞」歡迎他們，以慰思鄉之情。幾經打聽，終於找到了在鹽湖城郊區，唯一有出售珍奇鳥類的地方，買了兩隻環頸雉，賣主教我們如何把翅膀尖端的羽毛剪去，讓雉雞短期失去飛行能力，以便飼養。

到家後，我倆興高采烈地展示雉雞給三個女兒，女兒們也是興奮的不得了，立即給雉雞取了名字：凱（Kay）和塔蘭（Taran）。當牠們棲息在後院果樹枝上，雉雞讓女兒撫摸牠們；當女兒餵牠們時，雉雞還跟著女兒，殊不畏人。本來是買回來孝敬爸媽的，現在食物變成女兒的寵物，太太說吃不得了！

我們後院用的是鐵絲網牆，院內種有桃樹、李樹、覆盆子，葡萄上牆，瓜藤滿地，鬱鬱蔥蔥，叢生滿庭，儼然是雉雞棲息的自然環境。每逢雷雨天氣，雉雞靜待窩裡，雨過天晴，則漫步庭院覓食，女兒們放學後，必先到後院找她們的Kay和Taran。

好景不常，有一天我們全家出門，回家後，看不到雉雞的身影，遍尋後院各個角落，只發現了一堆雞毛。此事件令女兒們傷心難過，尤其聽到學校同學之間傳言，得知附近男孩們翻牆入院，殺死偷走雉雞，並且還製成了標本。

雉雞的故事令人沉思：由中國移居到美國的雉雞，能在他鄉，歷經滄桑，仍能努力地繁衍生息。由是觀之，吾等移民異鄉，不畏艱辛，努力奮鬥，自強不息，最終必有所成，達到社會融入的目標。