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買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周

溪口鎮的拓荒者周

巫嘉清
作者當年在大篷車前留影。
作者當年在大篷車前留影。

那年急著出國，申請了比較容易的加州州立溪口大學（Chico State College，後改為Chico State University）。匆匆趕著開學，一個星期之內，從幾百萬人口的大都會香港，搬到人口只有幾萬的大學城報到，在生活、環境、文化、學習上，處處都碰到極大的震撼。

溪口大學是城裡最大的雇主，支撐經濟的重要支柱。溪口小城在一八六○年由碧威爾將軍開發，他是跟著一八四一年第一批蓬車隊抵達加州的人。溪口在一八七二年正式成為市鎮，溪口大學的前身是在一八八七年成立的師範大學，是州立大學中第二老的校園。在一八八六年唐人街被放火燒毀之前，那裡有不少的華人聚居，在被歧視火災後才離開，留下一頁早年華工不堪回首的歷史。

溪口早年在五月時慶祝「拓荒日遊行」，在一九一五年正式成立拓荒日，順便祝賀師範大學的畢業生，也藉機向高中畢業生介紹學校向他們招手，一舉數得。

原本一天的遊行，漸漸發展成整整一個星期的活動，包括跳舞、麻袋賽跑、吃派比賽、鬍子比賽、拔河、各種戲劇節目、音樂會，以及最後的大遊行。學生團隊在校園裡築起歷史性的場景，比賽競選警長，勝者可做遊行總領隊。節目熱鬧繁多，很快便吸引了許多從外地來的人。

在一九八七年，花花公子雜誌把溪口大學推上「全國第一派對學校」的寶座，同年的拓荒者周，因外地來的人增多，醉酒、藥品及違法行為引起暴動，大學校長便下禁令，從此結束了七十年的傳統，希望也把「全國第一派對學校」的聲譽消除。此後，拓荒日只剩下遊行，學生寥寥無幾參與，昔日的熱鬧不再。

一九六九年，我第一次看到美國學生們熱情參與拓荒者周，他們不分晝夜，在校園裡築建為他們宿舍、團隊、兄弟會、姊妹會要參加的歷史景物比賽，各顯神通盡全力做。

到開放日，我一踏入校園，就看到一條主街上有大篷車，有酒吧，有雜貨店，最好玩的是有一間用大竹桿做的早年華工住屋，門口還掛上似模似樣的對聯，門外有小水塘，還有一座大如來佛像坐鎮。

穿著當年打扮的牛仔、警長、良家婦女和酒吧女郎遊走其中，嘈嘈吵吵，還有扮演醉漢和警長拔槍對峙的小表演，人頭洶湧熱鬧得很，令人覺得忽然好像時空倒錯，整個校園回到早年西部開發時代的小鎭。

其實原來那是不錯的活動，很可惜最後變成酒藥暴力氾濫引發暴動而終止，成為歷史上的一頁。

加州 大都會 兄弟會

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