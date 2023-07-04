伊人何處 萬里關山(下)

車行四日，過了黃河到達豐台，需要轉車出山海關。乘客們紛紛下車，父親也離車走上月台，卻被一名女公安攔住，帶到公安局去，要檢查行李。並問父親從哪裡來？到哪裡去？到東北幹什麼？並反覆問了幾次。父親雖然心裡緊張，但當時疲憊不堪，很有點不耐煩，就說：「同志 ，請你看我這本日記好了，一切情形，盡在其中。」女公安把日記本打開首頁，映入眼簾的是一首詩：「秋風已寒，涼月一彎。伊人何處？萬里關山。」她再看了一下內容，父親懷念未婚妻及北上尋妻的意志躍然紙上。

日記還沒有看完，她那嚴肅的面孔忽然變得和顏悅色，笑著對父親說：「同志，原來你是一位多情的詩人，失敬！失敬！倘若你找到愛人之後，就不回來了吧？」父親趕緊說：「當然、當然。」她立即幫父親把行李收好，還親自送他上車，車開動時，她頻頻揮手，並祝父親旅途愉快。開車之後，父親心想，幸虧這位女公安的文化程度不錯，被他的詩感動；要是再檢查行李，包括查獲走私用來貼補旅費的盤尼西林的話，那就呼天不應，喊地無門了。

第二天火車到了哈爾濱，出火車站時，又被一位女公安攔下查問。因為已經到哈爾濱，有認識的人，父親沒有停留，而是疾言厲色地說：「少囉唆，有什麼事？你到農業第一部找我。」也許她覺得父親來頭不小，就退了回去。父親當時納悶為什麼公安老是盯著他呢？他猜可能她們看出他的長相和服裝都不像是北方人。

兩位戀人終於相約在太和賓館見面，母親（當時父親的未婚妻）是由她的好朋友朱德桂陪伴前往。相見時雙方並沒有久別重逢的激情，母親反而對父親千里迢迢來找她，覺得有點意外。

當時父親正在寫日記，日記本並未闔上，朱小姐瞥見了日記第一頁的那首小詩，深受感動。後來她對母親說：「你有福氣，他會是一位寵愛妻子的好丈夫，也會是一位愛子女的好父親，你應該立刻向組織申請離職，跟隨他到香港 去。」沒想到過了半個世紀，父母於一九九四年返鄉，他們在武昌華中農學院見了面，朱德桂已經是一位飽經滄桑，嘗盡了人生滋味，年逾古稀的老婦人了，大家重話當年，不勝唏噓。

兩位戀人相見，徹夜長談，互訴衷情，父親很安慰的是，他的未婚妻還是深深地愛著他。她畢業後聽從組織安排北上，主要有三個原因：其一這符合她堅強的獨立意志。其二是組織燃點了年輕人所追求的美夢。其三是滿足她遊覽異鄉的好奇心。 但是現在她與未婚夫和好友深入交談後，也意識到她該負的責任了，無憂無慮的學生生活已經結束，打算與父親一起面對未來的挑戰。

當時韓戰即將爆發，母親在朋友的協助下，立即向組織申請辭職，一切進行順利。在哈爾濱逗留的兩周中，兩人漫步於松花江畔，看著松花江的流水，心中唱著「松花江上」的愛國歌曲。 十月中旬，兩人辭別好友，踏上南歸旅途，來程時痛苦的心情已經一掃而光。因為母親穿著解放裝，有離職證，一路上通行無阻，沿途遊覽了北京 的名勝古蹟，過武漢逗留三天探親；在廣州逗留一星期遊覽越秀山、黃花崗；最後乘搭廣九鐵路火車到達深圳的羅湖。

當時中國大陸的難民紛紛逃入香港，當局承受不了人口驟增的壓力，過羅湖橋進入英界時，把關甚嚴。警官詢問時，如果能標準用廣東話講出「香港」兩個字，可以放行，否則不得入境。母親因此被攔住了，後來還是設法付錢找當地人帶路，搭乘腳踏車偷渡從偏遠的鄉村過境。

父親這趟尋妻之旅，從九月十九日自香港出發，十一月九日回到香港，歷時五十二天。他寫了一首七絕以紀此行：「憶我三十又一時，伊人遠去使吾痴，長城外面風霜冷，比翼南歸秋未遲。」

父母兩位南來客，萬事起頭難，與其他的難民一樣，胼手胝足，夫妻同心，面對未來。父親養過雞，織過籐，做過腳踏車載客生意，曾在遠東航空學校進修，當過修車機械教師，開建築公司蓋過樓房，當過掌櫃，最後自己創業開了雲吞麵店。他笑稱，他一輩子的職業包括：農、工、商、學、兵。

母親當過工廠女工，父親在城內打工時，她一個人在鄉下開小雜貨店，同時帶著三個小孩。最後也像大部分的難民一樣，香港這個天涯海角的城市成為他們的家，養兒育女。數十年後，跟隨子女們在美國安享晚年。父親已於八十八歲高齡去世，母親如今剛滿一百歲，與我夫妻倆同住。而她與父親在松花江畔的合照，還放在床頭的桌子上。