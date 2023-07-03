原始計算機和今日計算機有雲泥之別，操作系統不是視窗（Window），而是叫DOS，處理文字的軟件叫「完美文字」（Word Perfect），今日的年輕人也許根本不知道這些。而且，用計算機，不像今日可以用鼠標點擊，而是要打指令。對我這個從未使用過計算機的人來說，這是極其困難的。但我厚著臉皮，東問西問，潛心苦學，邊學邊幹，總算把論文打印了出來。

將論文交上去後，我心中有點忐忑不安，因為我知道，我的文章問題甚多：語法有錯，詞彙運用不當，單詞亦拼錯，只是心裡期盼科斯塔老師能寬容一些。

寫作課的最後一周終於來到。這一天在課上，科斯塔老師將已打分的文章發給大家。我拿起我的文章一看，分數竟是我做夢也未想到的A+（見圖）。在那一瞬間，我簡直不敢相信自己的眼睛。

科斯塔老師的評語翻成中文如下：「出色的內容和出色的論點的組織及論點間的關係。總的來說，語法不錯，單詞運用非常之好。在引用及單詞拼寫上有一些錯誤（有些純粹是打錯，你以後必須仔細校對）。還有以後，你應該在行與行間用雙間隔。在左、右、上、下都保持適當和相等的空間。但是，這篇寫作本身是超級優秀。」

我內心深知，這篇文章並沒有達到A+的水平，但仍欣喜若狂。由於我寫作課得了高分，其他科目成績也不錯，在學期終了，還得了一個獎。授獎之時，我看到科斯塔老師在旁起勁地大聲叫喊並鼓掌。

在此要說的是，我和科斯塔老師並無私交，他對每個同學都是熱忱相待。他其實已看到了我文章中存在的種種問題，但還是打了A+，當然是喜歡這篇文章，但更多是對我的鼓勵。科斯塔老師「過高」的打分不但使我感到自己在英語學習上的進步，還成為鼓勵我在艱難的求學道路上奮勇向前的動力。

我在匹大戲劇系讀研期間，雖然再也沒有得過A+，但是，每當我寫論文遇到困難時，總會想起那個A+，和科斯塔老師那親切的、鼓勵的目光。這難忘的回憶，給了我力量和信心，完成了幾篇頗有難度的論文的寫作。

當年的我，和許多留學生 一樣，在打工、求學、求職及職場上，遇到過許多困難，不只一次遇到過難弄的人和難辦的事。但是，正是因為有科斯塔老師這類平等待人、無種族歧視 、有熱心、有愛心的人的鼓勵和指點，我一次次走出了困境。他們對我的影響，將伴隨我終生。