眾所周知，美國學校打分與中國學校不同，是ABCD制。三十多年前，我曾在美國兩所大學讀過研究所，學業得分從C到A都有。A是一般學生期盼的最高得分，然而，我曾在一門課中拿過A加，這是怎麼回事呢？

一九八七年一月，我來到匹茲堡大學戲劇系讀研。但是，我沒有得到任何形式的獎學金，所以必須自己付學費。當時，匹大一學期的學費是三千八百元，是我這個囊中羞澀的書生絕對付不起的。系主任聽了我一番訴苦之後，告訴我，春季學期的獎學金早已決定，但他會考 慮秋季授予我獎學金，這稍稍給了我一絲安慰。

但接著問題也來，春季的學費怎麼辦？我左右打聽之後，得知匹大有專門為外國學生辦的英語補習班，一學期學期僅需一千五百元，這是我當時勉強可拼湊出來的一個數目。況且，我的英語水平直接讀戲劇研究所尚有困難。於是，我決定，春季上外國學生英語班，我在美國第一學期的學習就此開始。

外國學生英語班共有四門課程：閱讀，語法，聽力，寫作，教書的都是匹大英語系的研究生，所以都很年輕。教英語寫作的是科斯塔（Rico Costa）老師。

教寫作並不容易，因為比較抽象，比其他課程難教。但科老師把課程教得深入淺出，通俗易懂。而且，他還十分風趣幽默，在課堂上經常談笑風生，使講課不是枯燥無聊，而是生動有趣。在課外，科斯塔也從不擺老師架子，而是和同學打成一片，同學有問題，他總是耐心回答，也時不時講些笑話，所以是一位非常受學生歡迎的老師。

寫作課平日裡也有一些小的測試，但學期終要求是每個學生寫一篇論文，作為課目評分的主要依據，題目可自定。當時我定的題目是：易卜生戲劇在二十世紀二○年代對中國現代戲劇的影響。下筆之前，我曾就此題目與科老師討論過，得到了他的大力支持。

寫文章，自然需要依據，於是，我起早摸黑，費了很多時間與精力，在匹大圖書館 搜集整理資料，用於文章。當我完成寫作後，下一步是要把文章打印出來。那時，原始的個人計算機已開始投入應用，但買得起計算機的只是極少數人，我和大多數人一樣，必須到學校裡的計算機教室使用。