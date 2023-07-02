當學校開放日接近尾聲時，一位白髮皤皤的男士出現在教室門口，他遲疑了一下才踏進來，自我介紹是阿曼達 · 范的父親。這時候學校的擴音器正傳來開放日時段已結束的通告，范先生問我他是否可繼續留下來，我同意了。在了解他孩子上的課後，他話匣子一開，滔滔不絕談起往事。

范先生自稱在越南 時是教員，一九七五年南越淪陷後被集中勞改，釋放後移民 美國。南越易幟後，所有舊政權教育部 門的管理階層、有論著涉及反共的大學教授、從軍隊別調到中學教書的教師等，都被列入勞改對象，我不明白一個小學教員怎麼會被新政權盯上？

原來范先生畢業後被調到隆安（LongAn）省一個偏僻的村莊濱壢（BenLuc）村教書。他把在學校學到的東西照本宣科，其中之一就是調查班上學生家庭背景，並對孤兒或單親、貧困家庭予與特別協助。他意外發覺有很多學生的母親都有懷孕後胎死腹中、嬰孩夭折的經歷，他班上學生有些還身患殘疾。

范先生不是醫生，當然不知道正確原因，但為此他多方探究推論，除了可能和戰場上清除叢林樹葉的生態橙劑毒素有關外，缺乏醫療設備也是原因之一，整個濱壢村居然沒有一家醫院或診所。

范先生同情濱壢村的困境，校長也是熱心人士，他們和村長幾經討論後，越俎代庖、義不容辭一起聯名，以濱壢村村民名義寫了一封陳情書和申請信，懇求隆安省政府撥款為濱壢村設立醫院。不過，濱壢村白天雖是南越政府管轄，夜晚卻是越共的天下。越南自一九五四年南北分割後，北越追隨共產主義、南越實施資本主義制度，越共是北越隱藏在南越的地下組織。

范先生為著陳情書，必須呈報詳細的調查研究數據，每天除上課時間外，幾乎都是走訪各家各戶。做家訪的初衷，只是想有足夠的證據說服隆安省政府，那些有越共親屬的家庭卻因范先生上門問話而恐懼不安。濱壢村終於有了一家簡陋的公立西醫醫療站，但范先生卻不知不覺埋下日後引火焚身的禍根。

我告訴范先生：「當年我也是教師，淪陷後被勒令參加三個月的就地思想改造。」他苦笑：「三個月能改變什麼？」他話鋒一轉：「不過我現在倒想通了。」我有點驚訝：「為什麼？」「幾年前我偶然碰到當年濱壢村的學生文山，原來戶籍上他是孤兒，其實他的母親是見不得光的越共游擊隊隊長。由於他是『孤兒』，我不時到他家走動，次數遠遠多過別的學生，他奶奶心虛，誤解我懷疑她的家人，是來監視跟蹤、刺探情報。淪陷後，他母親當上濱壢村的黨委書記，他奶奶立即向媳婦舉報我是舊政權的密探。」

范先生被關進勞改營後，濱壢村始終找不到他刺探情報、陷害村民的具體罪證。西醫醫療站的成立，造福濱壢村，范先生功不可沒。文山的奶奶為自己恩將仇報一事內疚不安，一次和文山閒聊時，文山的奶奶親口對他坦承自己和濱壢村的村民們欠范先生一個道歉。

范先生走後，我望著他踽僂的背影，思潮澎湃，他的際遇給我無限的深思。誰會料到范先生的古道熱腸善舉，竟會被扣上齷齪的勾當罪名，而惹來無妄之災？歸根到底，造成雙方傷害的罪魁禍首是這場殘酷的戰爭。