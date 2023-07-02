五月初，徽州老鄉發來一組筍子的圖片：那篾籃裝著的是細嫩的野筍（見圖），筐子裡擺滿的是外皮光滑的雷竹筍。望著它，一道道色彩斑斕鮮美的筍子佳餚，霎時浮現腦際，那是母親的精心製作啊：野筍炒麵、筍片紅燒肉、鮮筍燉肉…….。

幾十年前少年時的記憶，喚醒了我舌頭上的味蕾，想著已是「口水直流三千尺」了。那野筍肉絲炒麵，香鮮味美，脆嫩的細筍吸足了肉味，融入乾爽爽的麵中，極是色味俱全。那時，母親將炒麵一端上桌，我這饞貓便垂涎欲滴，大快朵頤起來。一碗、兩碗，吃得齒頰留香，胃囊鼓鼓的，才依依不捨地放下筷子。

野筍炒麵是我的最愛，母親操作時，我會自告奮勇做助手。首先是剝筍，我用兩手中指和食指對搓，然後往下一拉，白嫩的筍肉就出來了，剝好的筍子，順手劈成段，山區的孩子都會這快速剝筍法。母親將一塊半精半肥的肉切成絲時，我在旁邊把蒜和薑搗碎、再把泡好的香菇切丁。麵條是母親早擀好的，還在通風處晾了一會，有時也用山村小店機器上軋成的麵。

備好料了，母親起油鍋，爆香葱薑，放入肉絲，炒到變色，加生抽、老抽、蠔油、白糖、鹽，再放進野筍段和蘑菇丁，翻炒幾下蓋鍋。筍子熟了，加點水。水滾，鋪上乾爽爽的麵條，再蓋鍋。片刻，揭鍋，用鍋鏟翻動麵條，用筷子將麵散開，撒上葱花，關火，便開鍋上桌囉！

因為嗜好野筍炒麵，十來歲的我，每年春季的假日，就會摩拳擦掌、呼朋引伴，穿上草鞋、背上麻袋，上山拔筍去。擠進野竹叢，拔啊拔，手被荊棘刺破、衣服刮爛，也在所不惜。大半天下來，雖比不過同伴，能拔四、五斤，裝個半麻袋，就興奮得手舞足蹈。

筍片紅燒肉，我也愛吃。筍片是春季的毛竹筍煮熟曬乾儲藏的，家家都備有，一年到頭隨時都能做這道菜。母親用料是五花肉、自家釀製的鮮味醬油，還有臘糟過濾下來的米酒，加用桂皮、香葉、八角等添香，放在沙鍋裡燜煲而成。筍片吸足肉汁，肥肉入口即化，瘦肉蘸滿醬汁，味道鮮鹹，年少時的我真是愛不釋口。

如今在美國，為學母親的做法，每次回國常帶乾筍、筍片回來，因為是乾貨，不受季節限制，隨時可做，嘗美味，慰鄉愁，深受家人歡迎。當然，新鮮筍子燒肉也好，不過受限季節，還有地域不同，國外雖有，但難找到。

鮮筍燉肉，是我早年喜愛的第三道菜。我家廚房外有間庭園，除有桂花樹、枇杷樹、天竹外，大半院子長著雷竹，稍遠處的山地裡有毛竹園，春季一到，有時還去拔野筍。新鮮筍多，不過燉肉大多用毛竹筍，它外表毛絨絨的，體粗壯，肉細嫩，不像雷竹筍，皮光、細長、肉實，母親是用它炒肉絲，或涼拌。

剝毛竹筍也有巧辦法，往筍中間切一刀，兩邊一掰，雪白的嫩肉就出來了。然後將粗壯的毛竹筍切成滾刀塊；母親常選用梅花肉（豬上肩肉）、后臀尖肉（豬屁股肉）或蹄膀來做主料，加入蔥薑蒜、料酒、鹽，用砂鍋慢燉。燉出的肉，軟糯有味；筍，香嫩可口；湯，其鮮，無與倫比。我吃得咂嘴舔唇，幾十年過去，那情景至今記憶猶新。

這三道筍子佳餚，是我年少直至如今的最愛。其實筍子做的美食，不計其數：它可包餃子 、蒸包子、做餅子；還可涼拌、清炒。著名文學家蘇東坡曾寫道：「寧可食無肉，不可居無竹，無肉使人瘦，無竹使人俗。」白居易也寫道：「置之炊甑中，與飯同時熟……每日遂加餐，經時不思肉。」

如名家所言，自古以來，人們不僅認為筍象徵品質高尚，吃它特別風雅，而且筍子有很高的營養價值。它有豐富的蛋白質 、氨基酸、維生素，低脂、低醣、多纖維；能健脾開胃、預防便秘、降三高 、提高免疫力。由此見，筍子真不負人們的喜愛啊！