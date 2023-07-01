在村子聽大人說過，豐澤園果場原由南洋華僑陳老先生創辦。年輕時陳老先生下南洋打拚，有了一定積蓄，沒理會家人勸阻，於五○年代初回到家鄉。他看中那座山以及山腳下的沼澤地，經與本地鄉間父老商議，由他出資將沼澤與連成一體的荒山開墾成為果場，陸陸續續栽種果樹與其他樹苗。

起先風調雨順，果樹茁壯，樹木繁茂，村人向老先生提建議替果場起個好名字。老先生站在山上張望遠近，開懷地說：「國泰民安，風調雨順，就叫豐澤園！」話語落下，掌聲響亮。從此，果場四周村子被人們約定俗成叫作「豐澤園」。只要說去「豐澤園」，有人即能給你說出正確方向。

隨著日子過去，各種因素，果場被收為集體所有，老先生萬般無奈，抱憾離開家鄉重返南洋。時間一晃，已經多年了。在不短的日子，果場不像果園，與丟荒的山地無異。唯有果熟時節，有幾個頑皮淘氣孩子來果場，摘取幾個癟塌酸澀的果子。直到八○年代末，相關機構將果場交還陳老先生的後人，陳家後人不計前嫌且不忘祖輩付出，又再出錢重辦豐澤園果場，無償獻給地方政府管理。漸漸地，豐澤園重新名聲鵲起，恢復往昔風采。

近日來到唐人街華僑華人 公園，與幾位年長者聊天。說起遠方故鄉，江老先生開言離不開豐澤園，他懷想地說：「我家老房子是小樓房，有院子，那棵枇杷樹果實纍纍。我父親說豐澤園水土好，育的果苗長勢喜人，果實清甜。他步行幾公里，專門去豐澤園買回栽種的。」他重重複複念叨著，又說，「兒時的我，經常攀上樹頂摘枇杷。站在樹下的小夥伴，眼巴巴等我將枇杷遞給他們。他們都說，來自豐澤園的果苗長成的枇杷很甜。」

在一旁的張先生，暢快大笑說：「我家聰明可愛的小孫兒，時常要老爺爺帶他回鄉。那我爭取機會與他回去，讓他品味豐澤園清甜的水果。」鄭老先生插話說：「對呵，讓後輩見一見豐澤園果場，那就會記住了老祖宗的原鄉。」周先生支持地說：「趁著腿腳便利，盡可能多些回到故鄉老家走一走，多看一看豐澤園，在老房子住幾晚。我的住家，靠近豐澤園呢！」

幾個老華僑華人鄉里的對話樸實平白，一個「見一見」或一個「走一走」，又一個「看一看」，蘊含了對「豐澤園」的感慨良多與情意深深。

華僑華人長者在唐人街長住幾十春秋，口音親熱，鄉情殷切。儘管遠方家鄉物是人非，村前的古榕或許不見了蹤影，承載記憶的小河或許也已乾涸。幸虧青山不老，豐澤園仍在，有過的某些喜怒哀樂、酸甜苦辣，沒有隨著他的年歲漸高而消失。因此，他們必須勉力拉近兒孫輩與 「故鄉」之間的距離。當然了，原鄉所在地少不了密不可分的「豐澤園」。

又有一陣怡然清風由離唐人街不遠的天然湖畔吹來，樹木隨風搖曳，葉子紛紛揚揚。走向唐人街中文學校學中文的華裔 孩子，留下了歡聲笑語。