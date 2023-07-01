作者1990年在黃河邊留影。

李白「將進酒」：「君不見黃河之水天上來，奔流到海不復回。」寫出了流傳至今的曠世傑作，更讓我能一窺其緩緩流入大海的景象。

一九九○年二月底，我踏上了中國大陸的土地。那是個讓我興奮又感恩的探親之旅，但是，我是陪同陳孝甫醫生（前華視記者陳月卿父親）探其離開家前鄉訂親的未婚妻。那是我第一次出國，我有護照但是過期，用加簽方式延期，一切搞定。月卿姐支付了我的機票費用，二十一天的濟南旅遊中，陳伯給了我美金三百元。

至於台灣出生的我，壓根都沒想到會到山東旅遊，我的父親來自東北的遼寧大連，但山東真的只是地理課本上的一撇。除了遊大明湖，體驗鄭板橋難得糊塗鄭書中寫的意境，在濟南城周圍的眾泉水划船，也看見了聞名的趵突泉；幾年後再度拜訪，濟南城的泉水乾涸了。當然還上了千佛山，還知道那裡有個聞名國際的濰坊風箏節。歷史地理課本上的大城市，在那時候親眼瞧見。當然最感動的，是看見滾滾如黃泥的黃河水。

當我踩在軟軟的如黃泥水上頭，好怕陷進黃河泥水中，那個陳伯的親戚鋪了小石頭，讓我站在上頭拍照。我的眼淚嘩啦啦地流，一種莫名的感動，也因有著炎黃子孫的血脈。我當下好激動，如果老頭子爸爸還在，可能是陪著他回遼寧省的大連復縣探親。但父親不在了，而是陪著父親好友回家鄉探親。

那一趟開啟了我之後的國外之旅，讓我見識了好多好多以前書裡面念過的地理常識還有歷史。那時候，踩在黃河水邊，身後的大橋是黃河大橋？是哪種公路或是鐵路橋？幾十年來我倒是忘了。

撇開兩岸政治問題，說良心話，大陸風景真的算世界級的，景色美麗勝過世界上很多國家，而我是這麼幸運還有幸福呀！一九九○那一年，我去經歷書本裡面的歷史，用眼睛見證了歷史。