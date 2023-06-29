外婆離開人世時，我還在念小學，她是我一生中，體會到最疼愛我的人，從小到大，再不聽話，再不乖，沒有大聲罵過我一句。我祖父是前清秀才，他人窮志不窮，立志要人丁興旺，兒孫滿堂，故娶了三房妻子，生了九個兒子，二十個孫子。

我親祖母是老二，但早逝，我是沒祖母疼的孫子。小時候，看到其他祖母在叫土生士長堂兄弟：「滿子、滿子」，即「寶貝」時，我心中很不是滋味。我曾向堂兄弟說：「你的阿婆給我分一下好嗎？」他們的回應都叫我傷心，從小我恨我祖父偏心。

反之我是當時外婆唯一的外孫，又是港生，自然特別親密，從小吃喝拉撒，照顧得無微不致。我媽抱怨說：「將來你回香港 老家，我和你外孫都會很苦。」果不其然，我六、七歲時愛欺負弟妹，我媽氣得順手撿起地上手臂粗曬柴枝，在我屁股上來一下結實的，真是痛入心扉，至今難忘。所以自小，外婆在我心靈中是我唯一親人。

為了安全，我媽逼外婆從娘家荃灣，搬到我們客家興寧。她老人家，很愛和同輩唱滑稽的民謠，一起同樂，不容易忘，我小時也跟著唱。以下是一條很滑稽的順口溜，用客家話唱：

「鴨媽（母鴨）愛嫁，嫁給鄰舍，鄰舍的譯（傻瓜），嫁給木勺，木勺擾水，嫁給酒壘，酒壘滲糟，嫁給剪刀，剪刀落地，嫁給黃帝，黃帝升天，嫁給神仙，神仙有法，嫁給臘鴨，臘鴨有油，嫁給黃牛，黃牛倒草，嫁給大嫂，大嫂命坯，嫁給老娣，老娣命短，嫁給竹管，竹管吹風，嫁給鄭公（和尚），鄭公緊張，鴨媽還鄉。」年幼時，我每次唱完這一首，外婆就給我糖吃。

外婆離世，超過一世紀，在夢中遇見她時，眉目還是那麼清秀，容貌慈祥，正是音容宛在，好想抱抱她。外婆！我愛你，永永遠遠。