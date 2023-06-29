賣掉大陸房產辦理出國手續時，一時一刻也不想耽擱，恨不能一步就跨出國門，踏上紐約或巴黎街頭。時間眨眼過去了多年，無論在新加坡 還是西班牙，夜深人靜時分，老歌「故鄉情」的旋律就在心頭彌漫，同時出現的還有藍印花土布，那是一面故鄉的旗幟，永遠在遊子眼前飄揚。

我的故鄉在長江以南，半個世紀前江南還處於農耕時代，藍印花土布染坊每一個集鎮都有，多得像遍地叢生的藍草。是藍草不是蘭草，藍草就是淘洗藍靛顔料的青草。

我對它一點也不陌生，五六歲，也許七八歲，江南鄉下仍有染衣匠，隔三差五地，總能看見一個民間藝人挑著細篾籮筐，從顫顫悠悠的板橋上走過，走進鄉愁彌漫的村落，輕輕吆喝一聲：「扎青，染藍！」或者放開粗啞的嗓子唱上一曲「染衣小調」：「我有一棵草，染得藍如寶，穿得化化爛，顔色依然好。」

聽到這樣的吆喝，村女們會將自己織成的土布拿出來，交給染衣匠染成青黛或深藍，染衣匠就在村頭大槐樹下借得人家木澡盆，開起了臨時染坊：他取出一塊藍靛化水，投入土布用木棒攪拌，待色澤均勻後，在人家大土灶上加熱。他的一雙手永遠都是藍色的，像傳說中的神仙。

你別擔心這樣的簡易漂染會掉色，這些染布連同染液最後投入明礬固色，染成後就是一塊塊非常純正的藍布，那是最適合江南民間的藍色，被張愛玲稱為「國色」。

這種藍色還分為頭藍、二藍：有的村婦為了省錢，不請染衣匠染色，她們自己用古法採藍。江南山野間藍草遍地叢生，春天割下的藍草叫頭藍，是最藍的藍，最艶的藍，可染冬衣或年老婦人的衣物。晚春割第二遍藍草就是二藍，此時季節已過清明，雨水繁密，它的藍色要清淡一些，是被南方的雨水洗淡了。二藍適合染夏衣或少女春天的衣裳，這種藍其實有點接近於青，如果要說它是藍也行，就是「春來江水綠如藍」的那種藍，也可能是「青出於藍勝於藍」的那種藍。

藍草其實就是我們用來治療感冒的藥物：板藍根。板藍根就是藍草的根，這種草全身都是寶，它的根可入藥，它的葉可染衣：第一遍染成深藍，第二遍染成淺藍，第三遍染成鴉青，再染下去就是月白，月白風清那種顏色。

其實能染衣的草遠不只藍草，比如茜草與茈草，比如紅花與黃栀，在江南都是可以用來染衣的草木。這些青葱的植物我寫起來清香撲鼻，你穿著這樣的衣裳遍身都是草香，若是女子那你就是標準的美人香草。

藍草在江南遍地生長，是哪一個愛美的村女第一個在這青青嫩草中發現了它？採下枝葉浸泡入缸，再灑上石灰漚爛，就製成了藍色染料：藍靛。那些走村串鄉的民間染衣匠，藍布衣衫上常年飄散著柴草青烟一樣的氣息，那就是藍色的氣息。他其實不愁吃不成手藝飯，因為藍布有點單調，村姑村婦包括老嫗太婆都有一顆非常強烈的愛美之心，她們心心念念想的是印花藍布。

印花可就不簡單了，一定要送到集鎮上染坊去，染衣匠都開著染坊。染坊僅僅有靛藍顏色還不夠，還需要驢皮拓版、桑樹皮漆版或者棗木夾版，這些就是染衣匠的手藝，也是他們吃飯的工具。

拓版或夾版就是用鏤空花板把土布夾住，再塗上一種漿粉混合物，投入染缸皴染，晾乾後刮去漿粉，花紋就神奇出現：清新自然的圖案，妙不可言的美感，藍印花土布就在最簡陋的手工作坊裡染出，在農耕歲月深處，它以窗簾、頭巾、包袱、帳幔、兜肚、圍嘴等農家鄉居細節，裝飾著江南民間的婚嫁與生育、鄉風與民謠、五月端陽與正月元宵……。

幾十年過去了，「染衣小調」的吟唱已經漸行漸遠，藍印花土布卻並沒有消失。現在不用吆喝，一片片印花土布浸透江南的陽光和雨露，像一面面藍色旗幟在越來越多的古鎮老村升起：在烏鎮和昆山，在鳳凰和蘇州，藍印花布染坊就像雨後鄉間的藍草年復一年，生生不息。

當然，它現在已不再是生活的必需，而是生活的美化。它現在也不再是生存的必備，而是風景的裝飾，在江南許多旅遊景區，怎麼會缺少藍印花土布染坊？

我出國前就在烏鎮印花布染坊買了一大塊藍印花布（見圖），現在它成了我几案上的桌布，閒坐時我喜歡用手撫摸，藍底清純、白花樸素，質樸的手感，自然的紋飾。解說成為多餘，只能用撫摸表達對它的喜愛，愛它的懷舊與農耕、古典與抒情，還有洗淨鉛華之後的質樸，和日常生活中的詩意。

當然，現在在海外，它擁有另外一種意想不到的功能：表達著主人對大陸故園的思鄉之情。