這個在我最困難的時候，總是默默對我伸出援助之手的它，非常樸實無華，沒有漂亮的外表，沒有艷麗的色彩和裝幀。它顯得深沉、大氣和穩重，具有相當的內涵。

它，就是一九八二年東北師範大學外語系編寫的「袖珍英語新詞典」。這是一本深藍色塑料封面的，紙張黃黃的，開本不大的，可以裝在隨身的小包裡的，卻有著扎扎實實幾萬餘詞條的英語詞典。

我對它的要求是貪婪的、無底的，甚至是肆虐的。在我成千上萬次的觸碰翻閱下，它慢慢地受傷了，紙張撕裂了，邊角起捲了，塑料封面硬化破裂了，裝幀線斷裂了。在為我無怨無悔地付出，為我忠實地服務後，它變舊變老了，鬆散了。它的容貌變得不堪入目，放在客廳的茶几上實在有失雅觀，在眾人面前露面也讓我感到有點羞愧。於是，我把它請到茶几下面隱蔽的地方待著。

之後，我陸陸續續買回幾本新的英語詞典。它們年輕、漂亮，色彩鮮艷，醒目華麗，但我用起來就是覺得不舒服，不方便。它們不是詞典體積龐大，就是詞彙量太少，或者翻譯過於簡單了。我還是喜歡和相信我的老朋友，時不時還是要把它請出來，和它交流，交談一番才讓我舒適放心。

直到有一天，一本有張福基主編的現代簡明英漢詞典的到來，才讓我下決心，正式把我的老朋友請出客廳。幾次清理房間，我都想請它出門，但終和它十幾年的朝夕相處，情深誼厚，而於心不忍。在我最困難的時候，它對我全身心地付出，我又怎能在它老之將至之時而將它拋棄呢？它老了，退休 了，應該安安靜靜地享有自己的空間，享受自己的生活。於是，我把它請上樓，放在書架上和其他的朋友聚集在一起。

它是我最忠實、最肯幫忙的老朋友，隨叫隨到，自始至終，毫無怨言地陪伴在我身旁，幫我撿回了丟失的自尊和自信，幫我在異國他鄉脫掉了文盲的帽子，讓我重新享受到閱讀和欣賞影視的愉悅，充實和豐富了我的精神生活。

它幫助我在英語的環境裡，靠著自己的努力和工作，贏得周圍同事對我的友好和尊重。它不曾因我的地位的轉變而小瞧我，不會見風轉向而疏遠我，也不會衝口出言而傷害我，更不會背棄和背叛我。它是我在北美生活的見證人，見證了一個原來學俄語的、年近四十歲來到美國的中年婦女，如何靠著它這位朋友的忠實幫助，從自學ABC開始，一個單詞、一個單詞地啃著，在美國這塊土地上從零開始，重新站起來學會生存和生活。

我懷念我那特殊的老朋友。