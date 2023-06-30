心頭曾住著一群人，心底曾流進一碗湯，幾十年未離去。

文革時代，四口之家遠離激烈革命的北京 ，遷於青藏高原的小城中學校園落戶，蝸居在十平方廁所速改的小屋。父母曾為大學、中專老師，此刻雙雙操起初中老師的教鞭。不過一番比較之後，落魄的我們也就覺得沒那麼倒運了，還有運氣更差的。

隔壁的中年體育老師，打得一手精采的籃球，原是上海體育學院教練，專心訓練體育系的大學生，由於出身問題，歸為「地富反壞右」，現在操練一群毫無球感的初中生，夜深人靜時他的二胡傳來幽幽的傷感弦音。

隔壁的隔壁，是陝西某學院小有名氣的中年畫家，大嘴亂開 ，禍從口出，被送上高原任美術老師，一身藝術氣息混著漫天黃沙，那隻本該調度七彩作畫的手，常常在家門口攤在地上的棋盤上指揮車馬炮。

家對面一長條平房末端，住一對中年印尼 華僑，帶著南洋的語調唱歌般很怪很好聽；據說當時印尼殘暴排華，龍的傳人淪為過街老鼠，為逃避被打被殺，他們遠離熱帶島國，不遠萬里跋涉大西北，以傳授英文為生。

這群來自五湖四海的異鄉客，常在食堂排隊時，嘮叨世道的無奈。彼時神州大地運動頻繁，與天鬥，與地鬥，與人鬥，鬥得物資極其匱乏，邊疆小城更乏一籌。所有食品憑票供應，大米每月每人一斤，像金子般珍貴。浙江長大的母親，只有在生病時才煮一些米飯，解饞療傷。

當地人笑話上海人喜食大米的習慣：「阿拉上海人，三天不吃大米飯，阿拉腰桿疼。」儘管我們不是上海人，由於父母說話帶著浙江口音，故也被歸入「阿拉」的行列。母親由於強烈的高原反應，不僅腰桿疼，頭疼、胃疼、心疼，哪裡都疼，不到一年便疼得退休 ，四十出頭回了江南外婆家。

母親不在後，三個和尚極少開伙，食堂的溫度給了我全部的熱量。一日大廚李叔一勺湯扣在我沒洗乾淨的搪瓷碗裡，湯很樸實，少許油花下浮著像白蘿蔔似的小條塊，少許塊頂尚有未削淨的皮，帶著淺綠。吃進嘴裡，綿綿的，豆腐般鬆軟，舌尖被乾枯了許久的油花激活，味道之驚艷，讓我想到母親，覺得活著好美。可惜我太小，不曾記下湯名，只得在心裡把它化作美談：那個湯。

此後我盼星星盼月亮，企望那個湯再出場一次。隨後驚悉，在「工農兵領導一切」的「觸及靈魂」運動中，只有小學文化的李叔，被拔升成數學老師，上講台玩弄數字遊戲。原為四川大學教授、貶放來此的數學老師，則補位下了廚房，統領油鹽醬醋。一場嚴肅的「觸及靈魂」鬧劇，不經意間，轉為喜劇，摻著悲劇。

李叔教數學時，雖有人定勝天的豪情，卻感到力不從心的荒謬。他時常困惑於三分之二和二分之一誰大，他痛恨不等貳（他曾稱「不等式」為「不等貳」，想必看慣了飯菜票上的「貳」字），認為即便搞清了，對他的廚藝又能怎樣，似乎縱然大腦在教室裡，思維仍在廚房裡。他也無法理解那個長的像叉的X字母，為何總叉在等號左端。李叔無辜地自辯：「我只知道馬克思、恩格斯，不知道誰是艾克斯。」空氣裡充滿喜感，引來包括我哥在內的學生們的哄笑和好感，好感源於李叔從不布置作業。

教授自然和李叔一樣，笨拙地掙扎於滿是煙火的廚房。從游刃有餘的長方講台，貶到油膩膩的漆黑灶台，凝視著自行車輪一般大的鐵鍋，思量著如何手拉麵。不會揉麵，不會擀麵，把麵拉成比筷子還細的手拉麵，對他來說，好像要他證明為什麼一加一等於二，實在難為了他。我曾嘗過他的拉麵，比李叔的手藝低三檔。拉麵極不情願地被從鍋裡捕獲，像他人一樣悲戚，手指般粗，毫無筋道，但頗有實力，一根就能把我吃飽。

李叔演著喜劇，我哥的數學愈來愈爛。教授演著悲劇，那個湯自然不再出現。

數年後回江南，仍舊腰桿疼的母親隨手上了一鍋湯，似曾相識，只是端坐在砂鍋裡，上面切碎的蔥花和漂浮的五花肉薄片，遮擋了下面白花花的主角。淺嘗一口，我驚叫起來：「就是它，讓我思念了多年的那個湯。」母親說這貨夏天時在江南小城到處都有，三分一斤，可以和香腸清炒，可以與火腿慢燉，可以放開吃，當飯吃。於是我放開吃，當飯吃。我要吃回這些年的損失，百吃不厭，直到離開江南。

來美生活了三十年，洋裝雖然穿在身，我胃依然是中國胃，依然執著於那個湯。每次去中國超市採購，我總不忘抓一片那個湯的主角，在家支起砂鍋，備好蔥花和五花肉，熬一碗濃郁的冬瓜湯。