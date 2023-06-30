一九八○年代中葉，第一次由廣州搭飛機赴北京 ，得到當地朋友接待遊覽幾處很有名氣的地方，如八達嶺長城、故宮博物院、人民大會堂。恰好那段時間（一九七七至一九八五年）曾開放中南海的部分景觀，包括豐澤園、瀛台等，那也是首次有機會走進豐澤園瀏覽。

多年來，對於中南海特別是豐澤園，內心總是帶點神秘傳奇的色彩。進了中南海，猶似走入頗大的一所古代園林，水面碧波蕩漾，花樹紛呈，蔥蔥蘢蘢，亭台樓閣，小路通幽。在南海與中海之間，有一座漢白玉橋，橋北有一座規模宏大的宅院。走近前仰視大門上方的匾額，正是「豐澤園」三字。

北京朋友之前來過兩次豐澤園，他說，「豐澤園」是清代乾隆皇帝御筆。康熙年間，此處曾占稻田十畝，之中的小塊演耕地，是清帝舉行演耕禮的地方。

豐澤園與瀛台相比，它的建築顯得古樸敦厚，不尚華麗。邁入豐澤園庭院，迎面為頤年堂，之後為澄懷堂，澄懷堂之後為遐囑樓。穿過頤年堂東側，有走廊通往東面一座四合院，就是著名的「菊香書屋」。康熙從中題聯「庭松不改青蔥色，盆菊仍靠清淨香」，故名「菊香書屋」。院內清幽典雅，捧書閱讀，令人心生快意。北京朋友介紹說，「頤年堂」是毛澤東等領導會見國內外賓客的場地；園內東院（即菊香書屋），則是毛澤東住過的地方。

走馬觀花豐澤園，離開時回望匾額 「豐澤園」 三字，我說：「北京有豐澤園，我的家鄉也有豐澤園。」北京朋友好奇地問：「比北京豐澤園好看嗎？」

我知道北京朋友誤會了，趕緊解釋說家鄉的豐澤園，是早年由華僑華人 開墾的果場，那一帶栽種各種果樹與樹木。北京朋友恍悟過來，笑著說：「雨水很豐沛，豐厚的德澤，豐滿而潤澤，豐澤兩字有意思。」

兒時在鄉村，過春節後走親戚。天氣寒冷，天剛呈現曙色，媽媽輕輕推醒我，說要去外公外婆家拜年。途中，目見幾隻小鳥在田間穿梭往來，然後飛向一座山。環繞那座山，由磚石接一塊磚石圍攏起來，裡面栽種有各種果樹。我問媽媽：「這是什麼地方？」媽媽小聲說：「這是果場，名字叫豐澤園！」媽媽一說，我印象深刻，牢牢記住了家鄉有個果場叫豐澤園。