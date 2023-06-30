我和先生都是早期從台灣大學先後畢業同學，然後在美國研究所認識結婚。我們婚後有兩個女兒，她們長大，先後也和她們研究所同學分別結婚成家，生兒育女。

我們的大女兒頭胎生了一對雙胞胎女兒T和N，他們夫妻都在大學任教，正在衝刺事業。當我們二老飛去幫忙女兒坐月子時候，才知道這對外孫女兒，姊姊T用呂姓（我女兒的姓氏），妹妹N卻是用女婿洋人的姓。我女婿還特別解說，這樣子的雙胞姊妺可以獨立成長，從小沒有自我認同的問題，求學時更加容易找到他們未來的自己。

兩個雙胞姊妹，和他們弟妹跟著父母一起在美東生活。暇時，我們三代，他們攜兒帶女，一起到世界各地遨遊。在他們父母教書生涯休假時，他們一家曾經去過北京 生活半年，也去過新加坡 一學年，我們都特別飛去看望他們大小。

這張相片，是十年前，我們和他們一家人在台灣過農曆年時所拍攝的（見圖）。那天晚上，我們一共九位家人去永康街吃了標準的台式料理，接著去了附近的便利商店。在店裡逛時，剛好看到這個大大的「呂」字，原來是名牌的韓國洗髮精，我先生跟T介紹，這個「呂」就是我們的姓氏。T告訴阿公，她以後如果有了孩子，她的老大也要姓「呂」。內心深處感動的阿公摟著T，拍下這張祖孫倆的照片。

T現在已經比我高了，在耶魯大學 經濟學系念完大二。她居然瞞著父母，憑著在大學念了兩年的中文，自己偷偷經過申請、口試、筆試，不惜和研究生一起競爭，經過甄選才拿到了非常難得的全額獎學金。這個獎學金對未來申請研究所也是非常好的學習資歷。全額獎學金包含了她這次暑假去學習中文地的來回機票旅費、生活住宿費和學費，她自己選擇了去台灣大學學習大三的中文。

T被分派到台灣大學附近的公寓，每日走去台大文學院上課。前幾天她隻身離開美國上飛機前，在紐約機場给我打電話辭行。她現在的中文會話能力愈來愈強，我用國語告訴她，我的父親（她的曾祖父）在台大外文系執教數十年，天天走去文學院工作。T的母親，我的女兒大學畢業之後，曾經也在台大念過一年書。我說：「你將是我們家第四代的台大人了。」她笑笑說，她會在台大文學院大樓門前，自拍一張送給我。

掛了電話，我不覺想起，當我在求學時，每日清晨站在台北家旁公車站，常常看到又瘦又黑的父親，騎著自行車到台大工作，勤奮教書的身影……。歲月如梭，自己的孫女也將去我數十年前母校上課，這真是人生中意外的驚喜。悲喜交加，開心的眼淚奪眶而出。