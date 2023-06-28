我出生於廣東省台山縣端芬鄉永昌村，距離南太平洋沿岸一個名稱為廣海的小商埠不足十公里東南面的地方。故鄉的周圍有許多單造大面積的圍田，盛產稻穀，而且圍田中出產一種味美可口的海鮮，名字稱為禾蟲。

上世紀八○年代初，我為了謀財源，於是和妻子及兩位女兒申請移民 美國，慶幸獲准。我們張開理想的翅膀，遠走高飛來到美國。抵達美國後，我們立下雄心壯志，篳路藍縷，披荊斬棘，奮勇向前，經過一番艱苦的奮鬥，終於創造出一個新天地。光陰似箭，彈指間已度過了三十多個春秋了，故鄉的許多事物已忘記了，但有一款特別可口的食物--禾蟲，卻鑲嵌在我的靈魂深處，永遠不會忘記。

禾蟲不是一般的昆蟲。它的形狀像水蛭，淡黃的顏色，條狀的身體像筷子那樣的粗細，大約有一寸左右的長，軟綿綿的軀體沒有骨骼，也沒有內臟；體內充滿了膠狀的黏液，含有高度的蛋白質 ，富有營養價值。用禾蟲烹煮成的菜餚，味道十分可口鮮美，稱得上是海鮮食物中的一朵奇葩！如果你曾品嘗過用禾蟲烹煮成的菜餚的話，保證終生難忘。

禾蟲是生長在大圍田裡的泥土之中，每年到秋天的季節，它就發育成熟了。隨著每月初一和十五漲潮時，由專門負責管理圍田的工作人員將圍田的閘門打開，讓滔滔的河水流入圍 田中灌溉禾稻生長的時候，發育成熟的禾蟲就紛紛從潛藏在坭土的深處鑽出來，浮游在圍田中的水面上，鋪天蓋地，非常壯觀。這時，如果被村中的人發現，他就匆匆地跑回村中去，大聲疾呼：出禾蟲了！出禾蟲了！……告訴大家趕快出來捕撈禾蟲。這種有福同享、守望相助濃郁可貴的鄉情，好像春風一樣和煦可親溫馨醉人，令人拍案叫絕。

當村民聽到這個消息後，就喜笑顏開，心曠神怡，火速攜帶用布製成的捕撈工具和裝載禾蟲的盆桶，前呼後擁奔赴到圍田去。抵達後，就迫不及待分秒必爭地去捕撈禾蟲了。手腳靈敏的人一次隨便就可以捕撈到一、二十斤之多，有時還可以捕撈到盆滿桶滿的佳績。

禾蟲的食法款式很多，蒸炒煎煮樣樣皆妙。而且也不需要什麼廚藝，任何人都可以烹飪出一道美味可口的佳餚來。

為生活，祖國的大江南北，甚至異國他鄉都有我留下的腳印，但像我的故鄉這種海鮮的特產，我卻從來沒有見過。如此這般，愈益增添了我日思夜想的故鄉感情。

走筆到此，我心潮澎湃，文思洶湧，急就一首小詩作為本文的結束語。詩的題目是：落葉歸根志不移，內容如後：為謀財源闖美洲，情繫中華日夜思。故鄉山水常入夢，醒來始覺居異地。欣睹祖國換新顏，望能插翼飛故里。寄人籬下欠自在，落葉歸根志不移。