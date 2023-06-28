父母生我們兄弟兩人，我一九五五年支援陝西，遠離家鄉，弟弟在老家生產隊勞動。

改革開放後，浙江民營企業蜂起，弟弟到溫州親友的工廠幫忙，家裡五個女兒也各有發展。我家三個兒子大學畢業後，在西安地區高校和科研部門工作，老大、老二都成家有了孩子。我們老倆口退休 ，想念老家弟弟。二○○○年我六十八歲，弟弟六十三歲，我們決定利用暑假帶兒子、孫子九人浩浩蕩蕩回老家作尋根之旅，和弟弟一門團聚，他和五個女兒也都興奮地等待我們「少小離家老大回」。

我們買好三九八次銀川至上海的車票，臥鋪相連，孫子孫女高興地在其間爬來爬去，坐長途火車旅遊他們也很興奮。到了上海妹妹家住幾天，再坐二五七次車去麗水，弟弟和他的女兒女婿開車來接，他們在麗水都買了房子。麗水離我們老家的村子七十華里，弟弟每隔幾周要從村子裡去麗水住幾天，去圖書館 看看他喜歡的「炎黃春秋」雜誌。

我們終於回到了老家。我記憶中八○年的危樓，現在變成貼著瓷磚的四層大廈，樓頂修了一個大水池，一半儲水，另一半養觀賞的金魚；水是用塑料管從幾十米外的山溝裡接來，是真正的自來水。衛生間裡安裝了電熱器，洗澡很方便。農村真是大變樣！

子孫後代都到齊，弟弟和我安排祭奠父母，告慰祖先。我們在墓前排好，點香燭，我代表大家講話，稟告父母，子孫今天齊聚墓前，兩個兒子已過退休年齡，八個孫子孫女也都成家了，曾孫一大堆，多數上了小學，有的還抱在手裡，大家都生活蒸蒸日上。我說話時心情激動，兒孫們也是，然後燒紙、放炮。我想父母地下有知，一定深為寬慰。

吃飯時，廳裡擺開兩張大圓桌，一張大方桌，歡聲笑語連連不斷。弟弟的大孫女春燕作為這次聚會的大廚師，準備了許多她拿手的家鄉食品招待親人。紅薯一直是我們老家的重要食品，人們用紅薯粉做成山粉餃、山粉麵、山粉糊等多樣風味食品。

大孫女的麥餅特別令人讚不絕口，餅餡是肉丁、蝦皮、梅菜乾，吃起來香噴噴的，特別是餅邊也能吃到餡子，這就是她的功夫。幾百年來，我們青田人外出總是帶些麥餅當路上的吃食，種田人早晨下地也是帶上一個麥餅當午飯。

家在溫州的老二女兒，每次回來就帶些溫州當天買的海鮮，一到家就開始忙碌，一盤盤熱氣騰騰地端上來，我們生活在西北吃不到當天的海鮮，這次回老家享了口福。

弟弟和小學畢業的孫子光輝，負責帶我們看看家鄉的風景和名勝 。我們村兩邊是山，中間一條小溪，前人在溪中間隔擺了些大石，人們踩著過溪，不會濕鞋。我們的兒孫在城裡長大，紛紛踩石過溪為樂。

一下雨，兩邊山坡上出現好些大小的瀑布，景色優美。溪中一水深處，村裡人名為猴子潭，水碧綠，巨石圍繞，是村人戲水之處。我們老三兒子跳下去暢游，脖子上的寶石平安扣落水找不見。回來和光輝說起，水性很好的光輝第二天入水找到給了他，成了幾十年難忘的趣事。

沿溪進山五里到觀音廟，那是我五十多年前小學一年級遠足的終點。在溪中扳開石頭，就能見到小螃蟹橫爬，兒孫們大為驚奇，紛紛下水捉蟹。

第二天，兩家老老小小帶上麥餅，齊去甌江上游五里的石門洞，那是李白題過詩的著名景點，也是我們青田歷史名人劉伯溫的讀書處，據傳他在那裡得白猿轉交的天書，他憑此輔佐朱元璋建立大明。石門洞的瀑布是四A級景區，是浙南著名景點。

兒子孫子也去村裡看看我三○年代讀書的小學，學校是我們村的名人陳誠先生所建，是當時縣裡的名校。我下了課就在教室前和同學玩跳方格。

難得相聚，兄弟倆大家熱熱鬧鬧，顯示我們葉家子孫繁茂、事業有成的盛況，大家高興地合影留念（見圖）。離開時，春燕給我們送了家鄉的特產筍乾、 黃花菜和梅菜乾，其他四個侄女則是大包小包的海產品，都是滿滿的親情。光輝用小三輪把這些禮品送到甌江邊的車站，我在河灘裡檢一塊故鄉的卵石作紀念，於是大家揮淚惜別。我們邀弟弟同出，在金華看洞，到紹興去魯迅故居，在杭州去比勝廟巷、桂林裡尋訪我們家四○年代的舊居，然後依依告別，我看著他的背影漸漸遠去，心中酸楚。