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重閱旅行誌

李慕雲

一天吃早餐時，與老伴談起女兒去佛州度假事，他們一家四口的行程，今天應該在迪士尼樂園。於是我發了一則簡訊給女兒，開玩笑說：「如果你們去坐太空飛車，記得拚命抱緊你的女兒。」我們的外孫女已經十五歲了，當然不用她媽媽去抱，但其中有個故事。

話說很久以前，我夫婦帶孩子們去迪士尼。在看完一個表演節目後，出來時看見許多人在排長龍等另一處入場，我們不知道是什麼玩意，先排隊再說，就這樣糊里糊塗地，坐了一趟驚險飛車。

當時妻子抱著五歲大的女兒，我抱著較大的兒子。開始時看見在漆黑裡有許多星星，跟著就像坐火箭一樣，嚇得魂不附體。妻子拚命抱緊女兒，我拚命抱緊兒子，全程閉著眼睛不敢看。在人們的尖叫聲中，心中只知道一件事，知道自己做了生平最大的一件錯事。

為此，我找出家中的旅行筆記簿，重翻一次。它記載幾十年的度假資料，有日期、地點和人物。其中有乘飛機的，有參加巴士旅行團的，而大多數是一家人開車作遠程旅行。那些飛機之旅，事後由我補記要點；巴士旅遊，全是我在巴士上寫下的見聞；自駕出遊時，妻子就負責記錄工作。如今重讀時，很有趣味，同時引起許多回憶。

那年夫妻兩人返香港參加中學聚會，是移民二十二年後的第一次回去，所以旅行誌裡有「比翼重過太平洋」之句，並謂此行有重度蜜月意。訪故舊，上師墳，逛書店，尋美食，還特別去找昔日吃煲仔飯的地方，在筆記裡註明是一煲牛肉一煲雞。

我夫婦從交往開始時就有一個習慣，無論是吃中或西餐，總愛分享食物。有一件遺憾的事，已經無法找到從前約會的那間愛丁堡西餐廳。那時她最喜歡點一份雜肉沙拉，而我是一客西冷牛排，然後分嘗。

有一次我們和父親同去溫哥華掃祖父墓，我的堂叔是當地李氏公所的理事之一，我在那兒抄回來家鄉的李氏族譜：「宗聖希賢、乃祖南來、長發其祥、亦世永昌」。我祖父的名字有個來字，是他日常用的名稱。父親的號含有長字，已經很少人知道了。我自己應屬發字輩，但在結婚時，已無人理會這個了。

我們喜歡自己開車去旅行，但從不趕路，寧願多住一晚旅館，所以不覺得辛苦，在車中一家人有說有笑，變成親子時刻。其中有一頁，是二兒子的手筆，他只寫著：「又要停車，妹妹要……」，我記得那回事，那幾個點點是代表滴水的意思，他故意取笑小妹妹又要上廁所。

而最特別的一次開車旅行，是車內多了一個客人，她是高中同學的女兒，我們從紐約開車去首都華盛頓。在此之前一年，我們一家曾去加州探望這個老同學，她是高三那年、跟老伴在課室同坐一書桌的老友。這一次她女兒獨自來紐約度假，住在我們家，問她想去什麼地方看看，她說想去華盛頓。

那時我們的車子前排是長型座位，可容三人，正好是兩個兒子加上客人，我變成備用駕駛員。旅途很愉快，只是回程近紐約時，曾發生爆胎事件，但無大礙，換過備胎安全抵家。後來同學的女兒返加州後，自製曲奇餅寄來表達謝意。

沒有想到，幾個月後，同學來電話聊天。提及她女兒度假事，原來她知道我們的大兒子跟她女兒年齡相若，她想藉此機會，看看兩個年輕人能否擦出火花，我夫婦卻被蒙在鼓裡。這一段後話當然沒有補記在旅行誌上了。

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