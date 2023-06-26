看到這張四十多年前的老照片（見圖），那段身兼數職、沒晝沒夜的日子，不禁又浮現眼前。剛生完老二的我，白天上班，晚上帶娃，經常早點就是沖杯牛奶喝，帶個白煮蛋，連手表都沒時間戴，往外套口袋一塞，就把孩子送到保母家，再匆匆趕去學校。有次穿件新買的外套，沒想到口袋竟有破洞，外子剛從香港 出差給我買的芝柏表，就這麼不翼而飛。

就是這樣跟時間賽跑，所以身材十分纖瘦，常一覺醒來，血壓 太低，天旋地轉，而必須告假。記得有個我新婚後，在台北教過她的學生，南下看我時，竟不勝唏噓，覺得我好像歷盡滄桑，身材整整縮小了一、兩號。

話說當年我北上教她們時，正值我體重的全盛時期，本就結實的身子裹著厚重的冬衣，益顯豐滿。生性怕冷的我，因應台北冬天的淒風苦雨，總是褲裝出現，這不免引起學生對我這個新老師的議論紛紛，猜想我不是蘿蔔腿，就是紅豆冰腿（長滿瘡疤），所以不敢亮相。

直到冬去春來，我第一天穿洋裝走進教室，霎時全體譁然，嚇得我還以為身上哪裡不對勁，叩其所以，原來是「沒想到老師的腿這麼漂亮。」

南下教書以後，隨著兩個孩子陸續報到，白天把幼兒交給保母，我去教書。雖然人日益比黃花瘦，卻因為荳蔻年華的女生純真又感情豐富，可塑性高，帶給我很多溫情，至今仍然令我難以忘懷。

比方我明明在教很枯燥的微生物，有個學生卻總面帶微笑，害我趕快自省是否忙中有錯，衣衫不整？哪個扣子沒扣好？拉鏈沒完全拉上？事後我私下問那個學生有什麼好笑？她的回答竟是：「因為我很喜歡上老師的課，所以看到你就高興。」

有個周末住校的學生班長致電家裡，適逢我到樓下雜貨店買東西，讀小二的女兒接的電話。她問女兒知不知道我的生日，女兒表示不知道後，學生教她去找我們放重要文件的抽屜，身分證上一定有。女兒達成任務後，學生還叮嚀她不要告訴我，因為他們要給我一個驚喜。現在想來，如果是詐騙集團 來電，索取我的身分證字號，後果怎堪設想？

儘管女兒再三交代弟弟，要保守秘密，但保密和性格成熟度有關，對小兩歲的他而言，這可是天大地大，不吐不快的事。我回到家，看他直衝著我笑，就覺必有蹊蹺，果然很快他就不打自招。我趕緊趁機教學，大人不在，來電一律別接，下不為例。

不過為了不讓學生失望，我還是佯裝不知。我生日那個禮拜的班會時，只見黑板上除了畫的一束鮮花，和大字體用英文寫的「生日快樂」外，還寫滿了每個學生祝福的話。學生一邊反覆唱著「祝你生日快樂」，一邊列隊一人給我一支康乃馨，讓我感動得熱淚盈眶。

因為本身愛合唱的關係，學生參加班際合唱比賽時，我卯足了勁幫她們選歌練習。偏偏禮拜一比賽前的周末，老二提前報到，讓我無法給她們臨陣磨槍。聽說輪到他們時，班長信心喊話，要大家好好表現，奪得冠軍，作為給我弄璋的賀禮。他們也真是有志竟成，課後迫不及待地派幾個代表，到我病床前報佳音。

那段蠟燭兩頭燒的日子，一心就盼著兒女長大。等他們真成家立業，我肩頭的擔子輕省了，卻得面對喪偶獨居和日益衰殘的老體。所以有句詩說得好：「假如人生像一條疾駛而過的列車，快樂和憂傷就是那兩條鐵軌，在我身後緊緊相隨。」人生每一個階段都有甘有苦，只有好好珍惜現在，開心活在當下。