湯樓抗日戰爭故事(下)

一九四三年的農曆「臘八」，日偽軍又出城掃蕩。因為是「臘八節」，一輩子都忘不了。這天早上，湯樓民兵--我遠房叔黃延福和袁有義得到消息後，迅速向八路軍十團報訊。八路軍火速出兵，戰鬥在湯樓打響。

「日本 兵來了！」湯樓村民傾巢而出，向寨外逃命。我牽著一隻小羊，和比我大兩歲的姊姊往寨外逃跑。剛下「寨海子」（圍繞寨牆的壕溝），迎面看到幾個騎洋馬的日本兵，耀武揚威、東張西望。領頭的提著槍向我比畫，幸虧沒有扣板機便匆匆而去。

那當兒，我也不知道怕是不怕，只管急速向村外黃延英伯伯家跑。路上一撒手，羊不知道跑哪兒去了，姊姊也跑散不見了。

剛到伯伯家院子，驚魂未定，發現日本兵也來了。靈機一動，我倏地竄到牲口圈，鑽到牛肚子下面躲避。轉眼工夫，日本兵跟著進了牲口屋，我躲在牛肚子下面，一動不敢動，悄悄看著日本兵開罐頭吃。大約十來分鐘後，忽聽到颳風般的槍聲。日本兵扔下罐頭，迅速跑到院子裡，駕上六十小鋼炮開炮，並迅速離開了院子。

日本兵一走，我便從牛肚子底下鑽出來，跑到院子裡看動靜。槍聲依然不斷，只見八路軍將攻城高梯豎立在寨牆上，戰士們一個個爬梯越牆而過。據史料記載，那是八路軍十團七連於湯樓東南角突入寨內，與日偽軍展開激烈巷戰，將日軍趕出村外。

槍聲一停，我便和其他小孩一起跑外面撿子彈殼。傍晚時分，我跟著大人跑到村北湯樓和花園村交界的開擴地，看到地上被打死的日偽軍和洋馬。大人們拿著刀往馬身上亂砍，主要是砍馬腿，當晚家家都煮馬肉吃。

史料記載，那次湯樓狙擊戰共殲滅日軍三十多人、偽軍近一百人，日軍中隊長綠島被擊斃；繳獲輕機槍三挺，步槍一百多支，戰馬三十多匹。

八路軍和地方武裝犧牲四十多人。十團副參謀長李雪，在阻擊敵人突圍時，帶領戰士打退敵人四次衝鋒，在槍林彈雨中爭奪有利地形時犧牲。地方武裝通訊員劉福倫，隻身突入敵陣，端著機槍向敵掃射 ，敵多人紛紛倒下，自己身中數彈，壯烈犧牲。

一九四五年八月，日本投降，舉國歡慶！老師給我寫了一篇慶祝抗日勝利的稿子，讓我在臨時搭建的台子上演講。二叔黃延祝還給我腰上別了一支德國 造、只有二十來公分長的小手槍。稿子背得滾瓜爛熟，在台子上蹦著跳著大聲演講，台下幾千人，掌聲、歡呼聲不斷，我卻一點沒有怯場，很是出了一次「風頭」。可惜那篇稿子，現在一個字也記不起來了。(下)