年近古稀，在中美生活各半。現在經常回憶起小時候在北京 的的生活，當年住在胡同裡北大醫院職工家屬院，生活不富裕，但很滿足，開心自在；也有可能是對外界一無所知，眼不見心不煩。

胡同裡經常有挑著擔子走街串巷的叫賣聲：「小金魚兒」、「爆米花」、「剃頭啦」、「磨剪子磨刀纍」和「收破爛啦」等。

五、六○年代的北京，民風淳樸，院子裡碰著，一句「您吃了嗎？」就算是打招呼啦。現在聽起來覺得很不合時宜，一見面就問吃沒吃飯，有點可笑。可當年住在北京的胡同裡，能接觸的就是街坊鄰居，左鄰右舍，就是用這種簡單的方式互相交流。

我們住的胡同院子裡，大約有二十戶人家，大家合用公共上下水，每到做飯時間，水池子周圍都會有幾家人洗菜、淘米、聊天，家長裡短，互通有無。

北京的冬天下雪很冷，入冬前，大家就用粗草繩把裸露的金屬水管包起防凍裂。夜裡氣溫驟降，天黑以後要把殘留在水管子裡的水去掉，那就要把院裡供水總閘關閉，再開啟總閘之後的水龍頭，這樣讓殘留在管子裡的水放出去，當時叫「迴水」。早晨有時水龍頭還是凍住，各個家庭就把家裡取暖爐上的開水壺拿出來澆到水龍頭上，直到龍頭能被擰開出水。

院子大門外有一間公共廁所，每天早晨各家都會把夜裡用的尿盆端出去倒入公共廁所，然後各自清理自己，根本沒有什麼「隱私」可言。

文革期間，各家各戶的大人們都是人心惶惶，各自擔心什麼時候厄運就會降臨自己頭上。有幾次紅衛兵到院裡來追查「反革命分子」，也抄過幾個人家，在一個藥劑師家裡還發現了「蔣委員長」的「委任狀」。我們當時是十來歲的孩子，只能夠在窗簾掀起一角偷偷向外看。

六○年代後期開始下鄉，院內不少家庭被下放到邊遠農村，永遠離開了北京的胡同。我母親被下放到甘肅 玉門農村，父親則被派遣到密雲衛生院。我十二歲，弟弟九歲，相依為命一年多，多虧了院子裡的鄰居叔叔阿姨幫助照顧，生存下來。

當年二十戶人家的院子只有一個水表和電表。電是按照各家有幾個多少瓦的照明燈泡來計算；水是家裡有幾個人來分攤，二十家輪流擔任每月計算收款員。水電費經常會有糾紛，比如誰家燈泡瓦數變大了，或有額外的用電設備，比如收音機等。街道還要收清潔費（即掃街費）、髒土費（即垃圾費）。

夏天的時候，北京市要求街道統一組織所有人家在同一個時間「薰蚊子」，是全市愛國衛生運動的一部分。街道提前發給每一家「六六六粉」，是六氯環已烷，對昆蟲有很好的觸殺、薰殺和胃毒作用，但也對人體有害，現在早已不用了。

當時即定好某一天晚上八點整，各家各戶門窗緊閉，在室內點燃「六六六粉」後，就開始冒出濃煙，所有人都跑到院子裡，喝茶、下棋、打撲克、聊天。半小時以後，各家都要把門窗打開，以清潔室內空氣，再過一小時後，就可以回家了。

老北京的傳統居家是四合院，四合院主人是房產主。那肯定是「資產階級」，還能住在自己家院子內的一間房裡已經很幸運了；而院裡的其他房間都被分派給「無產階級」，一個完整的院落已經被瓜分得七零八落變成大雜院兒。如今那些老式四合院組成的胡同，在北京正在以驚人的速度消失。

世界上的大都市我都去過了，心目中的北京依舊是一座古都。疫情 前回到北京，看到古都已經失去了當年的魅力，到處都是鱗次櫛比的高樓大廈，人們的生活水準已經不可同日而語，從內心裡為老百姓生活水平的提高感到欣慰。

離開北京三十多年了，現在即使講英文，還多少帶有點兒北京腔兒。回來後感覺這個城市多了幾分奢華，少了幾分質樸；多了幾分浮躁，少了幾分端莊；多了幾分時尚，少了幾分傳統。對我來說這是一個即熟悉又陌生、即親近又遙遠的城市。

回到一個我以前生長了十幾年的地方：琉璃廠。名字還叫琉璃廠，可已經面目全非，環境變了，街道變了，店面變了，人也變了。北京已經不是我印象中的北京，胡同也不是我記憶中的胡同，心裡難免有一絲惆悵與失落，故鄉情難以忘懷，更加思念我小時候的北京。