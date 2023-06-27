小時候很喜歡余光中的詩「鄉愁」，每次讀起這首小詩，一種淡淡的思念便悠然而起。兒時的嬉戲哭鬧，鄰家的一粥一飯，淳樸的鄉情鄉音，早已成我一輩子難忘的回憶。

我出生在一個鄉村的大家庭，爺爺、奶奶有六個孩子，還沒有分家前，我和弟弟跟著堂哥堂姊、堂弟堂妹一起長大。奶奶有五個兒子、一個女兒，很湊巧每個兒媳婦都各生一個男孩、一個女孩。我父親排第二，我是跟我三嬸的女兒小儀差不多年紀。那時候，大人們一起出勤勞動，奶奶在家做家務和照顧我們。每當餵奶的時候，奶奶就一邊背著小儀，一邊抱住我去田裡，村裡人總笑著說「雙胞胎」來了。

非洲有句諺語「養育一個孩子，要舉全村之力」。有時奶奶太忙，村裡的小姐姐們就過來幫忙照看我們，她們喜歡帶我倆去後山草地玩。有一次，不知誰提議，她們要背著我倆比誰跑得快，因為我比小儀瘦小，小姐姐們都搶著背我。跑著跑著，可能是力氣不夠，背著小儀的小姐姐跌倒了，小儀也摔在地上，還好是草地。

兒時的我特別愛哭，老是離不開母親。人家的小孩有塊糖吃就乖乖地自個兒玩，但我還是又哭又鬧要母親，母親沒有辦法，只能背著我去挑水，去澆菜。有一天，母親背我到秧田裡割稻子，她把我放在田壟邊，給我一個甜薯吃。也許是甜薯又香又甜，我渾然不知一條螞蟥爬上我的小腿，吸飽了血。因為我不哭又不鬧，等母親發現時，螞蟥已脹得滾圓滾圓的，母親頓時心痛得直掉眼淚。

後來，我們的大家庭由於堂弟堂妹的相繼出生，愈來愈壯大，大家庭還是分成了一個個小家庭。那時候父親在農場裡工作，母親送我和弟弟去奶奶家後，就去生產隊勞動。下午接我們回家後，還要忙幹不完的家務：挑水、做飯、洗衣服，通常飯還沒來得及做，我和弟弟早已飢腸轆轆，嚷著要吃飯。

上屋的二叔婆見了，有時候捏一個飯糰給我們，有時候叫我和弟弟去她家喝鍋巴粥，鍋巴用熱水一泡，像是炒米粥，可香了。最令我念念不忘的，還是二叔婆的鹹魚肉餅飯，那滋味至今還留在我的唇邊，揮之不去。

雖然我不完全是「吃百家飯，穿百家衣」長大的，但現在每當我一穿起毛衣，心中那個溫暖的故事就歷歷在目。

小學二年級的時候，我們班要去城裡參加全市小學的文藝表演，為了不顯得土裡土氣，老師叫我們每人要穿新毛衣和藍褲子。在那個年代，小孩的毛衣都是家裡織的，在家裡穿還可以，上台表演就難看了，可家裡哪有錢買新毛衣呢？

眼看這表演日到了，我的毛衣還沒著落。母親想來想去，正愁眉苦臉時，隊長家新入門的兒媳婦桂花嬸過來串門，得知情況後，二話不說就回家取了她的新毛衣過來。這是她的嫁衣，我還清晰記得那天她穿這件毛衣，羞澀坐在迎親單車上。

她身材比較小巧，毛衣穿在我身上只是大了少許。母親覺得不好意思，但桂花嬸笑著對我說「快拿著，好好表演」就走了。在那個物質匱乏的年代，一個新娘子能夠毫不猶豫地把她的嫁衣借給一個鄰家小女孩，是多麼難能可貴啊！

由於母親是知青，在我三年級的時候，我們一家就離開家鄉回城了。前幾年，我帶著小孩回國探親，當年那個生我養我的地方，已被一棟棟豪華的別墅淹沒。記憶中的那個大水塘，村頭的大榕樹和村尾的那片竹林，也只能在夢裡相見了。

回憶總是美好的。故鄉的人，故鄉的事，早已融入我的記憶裡，走向天涯海角。