小湯山位於京城北昌平縣（區）的南部，離首都機場十餘公里。小湯山遼代已形成了自然村，因為有一座海拔約五十米高的小山丘，地下有豐富的熱水資源（「湯」即熱水），故名。

北魏酈道元的「水經注」載：「濕水又東，經昌平縣，溫水注之，療疾有驗。」另「大元一統志」載，溫泉已用於醫療洗浴，元代視溫泉為「聖湯」；明代把小湯山闢為皇家 禁苑；清康熙五十四年（一七一五年）在此建起「湯泉行宮」，供皇室成員和高官等洗浴。乾隆年間在行宮北部拓建一座園林，富麗堂皇的殿宇樓閣分別坐落其中，乾隆御筆題寫的「九華兮秀」鐫刻在山巔北崖；後來慈禧也到此洗浴，其專享浴池的遺跡至今猶存。

民國時期在此建成了湯山公園，日侵華期間遭到破壞。小湯山溫泉的水溫多在攝氏四、五十度左右，有的更高些；據當地人說在這一帶隨便挖個坑，就能冒出熱水來，湧溢無窮；水質含多種元素，對治療皮膚病及關節炎和心血管等病，具有奇特的療效，廣泛傳言還具有強身健體、護膚養顏、延年益壽的功能，被讚譽為「一盆金湯」。

一九五○年代建立小湯山療養院 。郭沫若在療養時寫詞一首「念奴嬌·詠此泉·小湯山」：「京畿左翼，小湯山，一脈溫泉物色……」一九八○年代地熱資源引進了賓館服務業，九○年代進一步用於康復療養、旅遊度假，小湯山的名字越來越為北京 人所熟知。

「立水橋」位於昌平、海淀和朝陽三區的交匯處，為地理位置很重要的交通樞紐，其南側與奧運森林公園緊密銜接。有人說，如果從立水橋到小湯山直修公路，就是在北京南北中軸線向北的延長線上，是北京的龍脈，因此龍脈沿線開發得比較早。

小湯山大柳樹村位於小湯山南，一九九三年建成的「龍脈溫泉」和一九九七年在湯泉行宮原址建成的「九華山莊」，分別在大柳樹村附近開業，成為小湯山最有名的兩處溫泉。隨之，二○○○年代初，從立水橋到小湯山大柳樹村環島的龍脈「立湯路」全線貫通。

小湯山鎮的東部是市級工業園區；大柳樹環島附近開闢了一個龐大的無汙染溫泉淨菜種植基地。隨著小湯山鎮的開發建設，北部不遠處的興壽鎮上苑村吸引了大量的畫家聚集駐足。總面積約七十平方公里的小湯山鎮，先後獲得聯合國和國家有關部門授予的多個榮譽稱號。

小湯山之所以聞名，還與二○○三年流行非典（SARS）有關。在非典開始流行時，在小湯山療養院北面建立了非典定點病房，為控制非典的流行作出很大貢獻。

小湯山村發展成小湯山鎮，幾乎人所共知；殊不知還有一個鮮為人知的大湯山村，明代已經形成村落。村北有一個一百三十餘米高的山丘，與小湯山村一樣因山丘得名。原來大湯山村水資源豐富，山腳下有多處泉眼，泉水常年流淌不斷，溫度攝氏二十度左右，足以供村民生活和灌溉附近的農田所用。

曾有諺語說：「大湯山好地方，山清水秀好風光。蔬菜四季有，花果滿山崗；池塘黑泥藕兒白，山下熱水稻兒香。」自然資源並非無窮盡，一九六○年代水源枯竭。大湯山村隸屬小湯山鎮，距小湯山村很近，雖然也有些企業單位入住，但村的境況遠不如小湯山村。

一九八○年代，村裡建成了亞洲最大的航空博物館，收藏有一百多種型號兩百多架飛機，還有防空雷達、高射炮、地對空導彈、航空照相機等近千件，包括俄羅斯的「牡鹿」戰鬥直升機原品，與小湯山鎮一起成了旅遊度假的好去處。