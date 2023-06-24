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和西方人生活(下)

睿穎

寫到此，我應該說明男的除了在交響樂團的正職，還在兼職做紅酒批發生意，從他們的原居地加利福尼亞訂貨，給附近好幾個酒吧供貨；他在外面租用小型倉庫周轉存放，家裡也總有一些。我去住時他們就說明了，冰箱裡的食物我可以隨便吃，也可以給自己做三明治帶去學校，桌上打開過的紅酒我可以喝，家中未開瓶的酒不能碰。我明確表示我什麼酒都不喝，但希望有蔥薑蒜香菜和一些中國人喜歡吃的醬料和食物。

他們一口答應，不只一次開車帶我到唐人街買我喜歡的食物，並堅持他們付帳，因當初他們給出的條件就是包吃包住換服務，他們不因我想吃一些中國食品而不認帳。這點讓我深受感動，我當然也非常負責，恪盡職守，從不讓他們失望，孩子們也都很喜歡我。感覺我們是對的人相處，兩好合一好。初來加國遇上這樣一家好人，真是很幸運，所以我總相信世上還是好人多。

我來加拿大的第一個聖誕元旦和春節，都是和他們家一起度過。春節我主動包很多餃子讓大家一起吃，兩個孩子特別喜歡，還叫我特別給他們留一些，第二天帶到學校去炫耀並分享。女主人估算我包餃子花了大約三個小時，堅持付給我二十加幣工錢，因當時打工的時薪是六點八五元，我說不要都不行。她說我的任務不包括燒飯，他們不能無償占用我的時間。他們的正直感人至深。

春節前他們一家人先後得流感，咳嗽噴嚏不止，而我雖與他們生活在同一屋簷下，卻沒有任何問題。他們說大概是我塗在麵包上吃的自製蔥薑蒜加香菜的辣醬，提升了我的抵抗力，是我對抗流感的妙方。事實是我初來乍到，還不習慣吃奶酪冷餐肉那些東西。

回想初來加國的日子，我慶幸住進這樣一家人的家裡，讓我吃住無憂。我深深感謝他們的接納大度、尊重和善待，讓我感覺人間溫暖，減少離家的孤獨和悽惶。

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