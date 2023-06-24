記得小時候在台灣時，每當颱風天停電的夜晚，街上黑漆漆，屋內一片陰暗，伸手不見五指，父親總會點燃一支小蠟燭。微光在風中搖曳，我們姊妹圍繞在桌邊，看著蠟燭一截截地融化，像淚水一滴一滴地滑落，直至蠟已殘淚未乾，小小年紀卻不知打從何處來的莫名感傷。

讀到唐朝詩人李商隱的詩中有一句「春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾」時，才知道它是多麼悲壯動人又纏綿的詩句，而千古傳頌，也牽動了我的心，因此與蠟燭結了緣。

美國人喜歡富浪漫氛圍的燭光晚餐，收藏著造型精緻又芳香的蠟燭。而傳統中國人的蠟燭，造型都很簡單，顏色只有紅、白兩種，用在婚喪喜慶上，很少人會收藏它，但家家戶戶會儲存一些，以備不時之需。

來到美國後，我們由芝加哥移住加州 。一九八○年在某藝術品店裡，看到形形色色琳瑯滿目的精品蠟燭，美不勝收。一隻顏色柔和、造型可愛又小巧且繫上紅緞帶的小白兔，瞬息間吸引住我的視線，愈看愈愛怦然心動。

這隻小白兔雖物美價卻不廉，外子是念化學的，他說：蠟燭的成本很低，賣那麼貴有點離譜。但我認為藝術是無價的，真心喜愛，為何不買下？幾經掙扎，終於把它買回家，每日觀賞，愛不釋手。這段緣引發我日後收集蠟燭的興趣。

後來出門遠遊時，每到一個觀光 景點，總不忘四處去尋寶，看到造型奇特且中意的蠟燭就買下來，讓自己高興幾天。這種嗜好就像愛喝咖啡的人一樣，戒也戒不掉，已成「癮」，不喝就不舒暢。

有空時，就去逛蠟燭專賣店，看看有沒有外國來的舶來品。歐美的蠟燭質純，樣式多，顏色柔和又多彩，且全是獨一無二的手工製品，更彌足珍貴，每次總要買幾個，滿足這個小癮。

親友知道我愛蠟燭，也會買來送我。有小巧的金龜子、迷你大耳朵老鼠、海豚，有雕工細膩鏤空的、鑲花的、嵌貝殼的……，近百個擺在玻璃櫥櫃裡，為室內添加了一份優雅及芳香。

其中以一雙雙排輪溜鞋最醒目（見圖），耀眼的黃色鞋身布滿小圓紋及繫上橘色鞋帶，黑色帶夾在雙橘紅色間，唯妙唯肖是整隻鞋的亮點。鞋高三又四分之一吋、鞋長六點五吋、寬二點五，重達三磅；除了鞋帶外，鞋身、八個滑輪、軸心全是貨真價實的純蠟燭。

這雙溜鞋是外子同學的太太從德州 休士頓越州以包裹寄來的，打開包裹一看，真是感動！要找到這種造型與創意的蠟燭，不知走遍多少城市才尋得，而她竟肯割愛給我，這份深情厚愛真是永生難忘。她深知「懂得喜愛又能珍惜的人，擁有這雙溜鞋才有意義」，是惺惺相惜心靈契合的知心知己好朋友。

每個蠟燭都有它各自的來歷及故事，不管是自己買的、朋友送的、飄洋過海的，或越州而來的，都充滿著思念的情誼。

這些賞心悅目唯妙唯肖的蠟燭，帶給我愉悅的心情及許多可貴的回憶，更豐富了我人生的色彩。像收藏書畫一樣，可增長見識，提升藝術品味，收藏蠟燭成了我人生中最有意義的樂趣。