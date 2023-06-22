小時候跟著家裡大人動蕩，雖然大部分時間在北京 ，卻搬了幾個地方。

現在人人都知道的三里屯酒吧一條街，八○年代初其實沒有什麼商業，地處朝陽區，那時已經算是出了城區。姥姥家住在一樓把角，往窗外看，一邊是街心花園，一邊是一條寬馬路，馬路對面就是雨天後會變得很泥濘的土路，一直通往朝陽醫院。

街心花園裡，夏天會開滿大朵月季，五顏六色。我有一次忍不住摘了兩大朵，正得意地欣賞，不知從何處冒出個戴紅箍的，厲聲喝道：「你是誰家小孩？誰叫你摘花？你在哪裡上學？我告訴你們校長去！」小時候最怕聽到「告訴學校，告訴老師」的話，像是唐僧給孫悟空念的緊箍咒，嚇得我頓時「花容失色」，幾乎哭出來：「我下次再也不摘了！」「那你交罰款兩元！要麼還得告訴你老師。」

我急忙跑回家，趁姥姥不備，從我存放壓歲錢的小鐵盒子裡拿出兩元錢，又匆匆趕回花園，「給你，千萬不要告訴老師。」「不用了，看你態度還算端正，錢你收好。以後再也不許摘公家花朵了，記住了嗎？」那次小小危機，明顯起到了教育 作用，後來我再也沒有染指過不屬於我私人的東西，不管它多好看。

當時姥姥家住的是某機關的家屬宿舍，都是五層青灰色的樓房，樓與樓之間綠茵掩映，這片家屬樓緊挨著的是大片的使館區。小學放學，要排路隊回家，其中一個路隊就是往使館區方向走。那裡彷彿到了國外，街道寬敞清淨，道路兩側是高大的法國梧桐，使館樓是各種設計風格的兩三層小樓，門口都有警衛站得筆直在站崗。我小時候最喜歡和爸爸媽媽在那裡散步，我的學名還是爸爸在那條路上散步時，突發靈感想到的，之前我只有小名。

五層樓房的樓下都有地下一層，也被叫作「防空洞」，大人們說那是為「防患蘇聯打過來」修建的。防空洞裡冬暖夏涼，又有個能租小人書（連環畫）的活動室，便也成了我們小孩子們特別愛光顧的地方。

後來姥爺工作的高校分了房子，我又跟著搬到了郊外，比起三里屯，這裡地處海淀區，更像是到了大農村。那時圓明園遺址公園還沒有修成現在這樣，被八國聯軍燒毀的「大水法」遺址，是裸露在荒郊野外的殘垣斷壁，有時我們放了學，會跑去那裡攀爬。有一次看到一條手指粗細、兩尺來長的小草蛇，從亂石下鑽進鑽出，我們嚇得大叫，但還是喜歡在那裡撒歡玩耍。

那時福海岸邊也泊著船，但不是給遊人的，只是給工作人員用的。我有一次惡作劇，趁他們不備，偷偷把船的繩子解開，然後和小伙伴躲在一邊看。那天風大，一會兒功夫，船就被吹到湖心去了。來了個工作人員，撓撓頭，罵罵咧咧，大意是責怪怎麼自己這麼糊塗忘記繫好船？我們就哈哈笑著拍著手跑開了。

幾十年過去了，上次回京探親見到發小，她又提起「你那時多壞啊！」現在圓明園已經不是我記憶中的樣子，要買門票，處處都修繕一新，哪裡還有歷史的滄桑感？

冬天太冷，課間操做不成，體育老師會帶領著全校跑出校園，在田埂上長跑。想想一群小學生，臉蛋凍得紅撲撲的，手上都戴著五指不分開的棉手套，腳上是黑絨布面的棉鞋。

京杭大運河的一段就在離田埂不遠的地方，夏天水邊涼快，我想下水游泳 ，姥爺不放心，便在我腰間拴上根繩子，他坐在岸上看書，手裡拿著繩子另一端，讓我在河裡撲騰玩兒。他說：「這是為你安全，否則出了事，怎麼跟你爸媽交代。」

運河再過去是望兒山，翻過去就是三○九醫院，醫院那裡有個小書店，我童年時最愛的讀物「窗邊的小荳荳」就是在那兒買的。大學後又去過一次那邊，發現望兒山其實只是個小山坡，小時候卻覺得是去探險的「高山」。

小學快畢業時，我們終於有了自己的家，我跟著父母高高興興搬進新家，這次算是「進城」了。說到北京的城區，不能不提起胡同，我雖沒有住過胡同，對四合院和大雜院的生活並不熟悉，但有一個印象很深：曾經坐在爸爸的自行車後座上，他抄近路，帶我穿行胡同去一個地方。

看他七繞八繞，我很緊張，擔心我們會迷路，那時沒有GPS，地圖上也不會標註那麼細緻；爸爸說「不會的，你只要方向對，就沒事兒。胡同四通八達，只要不走進死胡同，就一定能到目的地。」後來我用這法子，搞清大方向，發現即便初到紐約，我也沒有迷過路。