民國四十年間（一九五一年），台灣只有一所大學--國立台灣大學，當時民間有一不成文的暗語，那就是「來來來，來台大，去去去，去美國」。出國留學唯一的目的地就是美國，因為那兒找工容易。可是去美國工讀留學可不簡單，要具備過五關斬六將的本領和耐力。獲得一紙美國大學研究所的入學許可不是難事，但獲得獎學金卻不是易事，除非你是理工科畢業高材生。

美國在台領事館的規定，申請留學簽證 者，得在美國銀行有至少兩千四百美元的存款證明，在當時這可是件天大難事，那時台灣家庭幾家能在美國銀行有存款？因此一旦進入台大，便開始聯絡國內外親友，求得一紙存款證明，然後準備身體預檢，確定自己沒有或大或小的傳染病。可不要小看這件事，一些高班同學傅有人得有砂眼，便去醫院刮砂眼；有一些人患有灰指甲，忍痛拔去手指甲。

像這些沙眼和灰指甲，都是美領事館拒簽的理由，尤其是面試 碰到那位副領事楊女士（Ms. Young），她除了盤問祖宗三代，怕你有移民的傾向，那些傳染病的細節便是拒簽的藉口。那段時間裡，申請留學美簽的都得了楊氏恐懼症，能做的只是求上蒼保佑，在美簽面試時不要碰到Ms. Young。

當然除了留學美簽外，還有其外必須處理的，像留學考試、預官軍訓、籌集旅費等等。談到來美旅費，這也是很傷神的。乘飛機是免談的，美國總統號的客輪也太貴了，不在考慮之列。

最受青睞的是定期招商局的貨輪，每班貨輪大約有一、二十客鋪，基隆上船到舊金山下船，要一個月航程，雖然時間很長，但睡得舒服，吃得又好久飽，正好養精蓄銳，為上岸後的拚搏作準備，我有不少同學都是這樣來的。至於我自己，由於家境實在困難，讀完台大已是上天恩賜，來美留學我只有羨慕和幻想。

終於奇蹟出現了，忽來貴人相助，我受聘新加坡 南洋大學當助教，於是我也參加留學考試和留學生鳳山四月軍訓。

去南大三年稍有積蓄後，完成來美留學的準備，去美駐星領館簽證面試，面試我的竟是從台灣轉來的副領事楊大人（Ms. Young）！我心想這下子完了，準栽在她手上。出乎意料的是，她僅翻一下我的資料袋，確定資料齊全，簽了證後閒聊了兩旬，站起來與我握手並祝我好運，就此拜拜。

她這樣的前非後是，我才悟到，不是她本人有所改變，而是美國的政策。台灣要去美國的人多，人窮志短，只好任人擺布。為限制簽證名額，在台美國領事館刻意刁難；而在新加坡，留學生多去了紐西蘭、英國、澳洲，美國不是他們嚮往之地，美國甚至還在積極向新加坡人招手呢。我之所以順利在楊副領事手下過關，是沾了新加坡的光。世事如此，人小如我，豈能料乎！