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三文魚麵

徐夢陽

電影「總舖師」有個片段，一名廚師找尋他兒時母親的料理滋味，那道菜是最家常的番茄炒蛋，然後記錄、拍攝且筆記每位母親所做這道菜的種種。或許是導演刻意安排的片段，讓人彷彿走進時光隧道，也可能是料理並非高高在上的東西，反而是在日常所見，好吃，就可以稱得上是一道美食。

與妻子談論這個片段，她心有戚戚焉地說：「那你知道高雄人小時候必吃的一道料理是什麼嗎？」高雄靠海，我猜是海鮮類；而她給我的標準答案，是我熟悉的三文魚麵。

三文魚麵，也就是我們在大賣場或超商隨處可見的茄汁鯖魚罐頭加上麵條，就成了這道料理的主軸。妻子接著說，他們小時候很常吃，因為這樣的料理很快就可以煮好，一次又可以滿足全家人。

而我對她說，其實我也煮給家人吃過，不過我會知道這道料理，是在大學時，一名同寢住高雄的室友教我的。那時他第一次煮，整個番茄與魚肉的香氣充盈整個宿舍，煮好之後，每一口都是我難忘的滋味。我便下定決心，要把這道料理學會，煮給家人吃。

一次放假時，我自告奮勇對家人說要準備午餐。其實，前幾天我就把食材都準備好了，就等假日有空的時候提出。而雙親見到我拿出茄汁鯖魚罐頭，他們就馬上說：「你是要煮三文魚麵嗎？」本來我這個祕密掩蓋得很好，以為他們會吃下肚子後才知道，沒想到這也是他們曾經吃過的料理。不過，父親說，他第一次吃到是在軍中，軍中有一些同梯偶爾留守時會自己煮，他那時就吃過這道料理。

後來，我煮了幾次之後，就開始研究其他人煮的方式，上網參考一些影片，想讓自己更精進。我發現大概煮法有兩種，第一種是先把食材炒一炒，例如薑片、三層肉條與香菇，可以增加湯頭的香氣與層次，接著放入罐頭的湯作為基底，然後煮滾之後再放麵、青菜，最後把罐頭的魚肉放入就可完成。另一種是直接就先煮湯，放入罐頭的醬汁、番茄醬與番茄來提味，等水滾就陸續放入麵與食材。

其實，無論是哪種煮法，茄汁鯖魚罐頭就是靈魂，它的醬汁幾乎是百搭，沒有什麼食材無法融入；它的魚肉看要攪碎或切塊，可以一口麵一口湯一口魚肉，口感更加豐富。

最近，也看到一名廚師煮三文魚麵時，試著複製已經去世的母親的煮法，想煮出跟母親相同的滋味。他說，每次想念母親，就會煮這道料理。看著他完成料理後不怕燙地馬上入口，眼淚從眼角旁滾出，我就知道，他是成功的。

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