難忘美味的「傻子瓜子」

元月十一日，「傻子瓜子」的創始人年廣九逝世了，享年八十四歲。噩耗傳到海外，我們這些蕪湖老鄉紛紛熱議起來。大家都對年廣九充滿懷念，憶起了他的功績，難忘他對百姓生活的貢獻，一個個豎起大拇指說：「不簡單、了不起！」

說他「了不起」，真不是誇張。他一九四九年生於安徽懷遠，本來就家貧如洗，苦不堪言；加之，那年遇上大水災，幼年隨父逃荒到了蕪湖。禍不單行啊，父親又早逝了，他從小就孤身在街頭叫賣瓜果、擺水果攤，稍後又賣魚、賣板栗。

做生意時，他讓人先嘗後買，顧客嘗了不買，也不收錢；若顧客買過了，還常送一點給人，因此有了「傻子」的綽號。他慷慨大方、薄利多銷，很快財源滾滾了。但在國內那個年代，打擊投機倒把，運動一次又一次，他也因財富三次入獄，幸得國家領導人鄧小平三次點名獲救。

他，一個大字不識的文盲，憑著吃苦耐勞、頭腦活絡、觀念解放、百折不撓、敢為人先的拚搏精神，藉著改革開放的春風，成了轟動全國的富翁「中國第一商販」，名字被刻進企業改革史中。「改革開放四十年百名傑出民營企業家」名單，年廣久與馬雲 、馬化騰等企業家同列名單之內，這是國家對他所作貢獻的肯定。不簡單啊，真值得大家異口同聲讚美！

年廣九的名字，在蕪湖家喻戶曉。他的產品「傻子瓜子」貨真價實，小小瓜子，粒粒飽滿，一嗑三開，甜鹹交融，香氣濃郁，鮮美生津，百吃不厭，品嘗過後，口齒留香，回味無窮。蕪湖人 ，沒有誰不曾吃過，也很少有誰不深深愛上它！

記得上個世紀八、九○年代，每逢過年過節，家家戶戶都免不了要買上幾包「傻子瓜子」，待客的桌子上擺著點心、果子外，總要外加一大盒「傻子瓜子」，這也是最受來訪者青睞的。大家嗑著瓜子，聊著天，喜氣洋洋、歡樂一堂。

那物質匱乏的歲月裡，沒有空調暖氣。冬季，一家人或是親朋好友，圍著木炭爐子烤火，要嗑著瓜子、談心聊天；炎熱的夏夜，三五成群的家人友人，也會嗑著瓜子，談天說地。瓜子的美味，似乎令人忘記炎熱和寒冷。在學校裡，學生們新年同樂會上，因為有了「傻子瓜子」嗑，樂得歡天喜地。

再說過年探親，特別像我這樣的外地人，回老家總得帶上許多包「傻子瓜子」。因為是山區，下車後要跑段山路，背著沉甸甸的大包，很不容易；可到家，親朋好友一送，頃刻大包空空，還不夠分啊！表弟妹沒分到，一副垂涎表情，我急忙表示會郵寄補送。小小「傻子瓜子」就是如此受喜愛。

以後，我隨兒女旅居美國了，每次回國探親，總要帶兩包「傻子瓜子」回來。待到老鄉聚會，大家嗑著瓜子，彷彿回到了故鄉，聊起了往日品嘗「傻子瓜子」的種種趣事，想起了改革開放熱情激蕩的歲月，那是多麼快樂的記憶啊。

大家都說，「傻子瓜子」是蕪湖的標籤，是蕪湖百姓生活的一種習慣，更是改革開放的創新產品，應該感謝年廣九的貢獻；但也有人聊到，年廣九一生結了四次婚，兩次娶了小嬌妻，引起父子反目，家庭矛盾多，沒有文化，作風不文明……

議論最後，老鄉們一致道：「金無足赤，人無完人」，年廣九對社會貢獻大，這是主要的，應該感謝他；「傻子瓜子」的美味，我們永遠懷念！