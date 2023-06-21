1976年作者長春市故居的庭院東側。

從幼年到少年時代住過的那座故居，而今只能是在幾回回的夢裡家園重歸。

一九五五年，我家從吉林市松花江畔的「臨江閣」集體宿舍，遷居到長春市一座獨立庭院的二層小樓。這樣優越的居所，在上海叫做「花園洋房」，往往都是西洋樣式的建築。而在東北，則是侵華日本 人結合東西方樣式建造的住宅。一九三○年代中期，中國東三省淪陷，日本人扶植滿清末代皇帝溥儀建立「滿洲國」，設立「首都」「新京」（New Tokyo），名稱猶似美國紐約之名New York。

傀儡政權建都之始，採用一九三○年代西方最現代的城市規畫方略，以市中心 「大同廣場」向四面八方呈放射狀伸展主幹街道，其中縱貫南北的「中央通」「大同大街」長達八公里，路寬五十四米。在北京 未打通長安街之前，曾為中國最長最寬的一條大街。殊不知，此法最早可追溯到奈良仿效盛唐長安的朱雀大街之先例。

中心廣場與「大同大街」交叉的東西走向之「西安大路」，據說模仿巴黎「香榭麗舍」大街的林蔭道，中段道路兩邊往來運行「日本株式會社」製造的軌道電車。我家故居就坐落在與西安大路交叉的青雲街和白山胡同位置，石砌門柱的正門旁側圍牆轉折處牆面，鑲嵌四方形的古希臘神話人面浮雕。

故居二層小樓的建築外部造型為西方格局，西面山牆為德國建築的外露木架結構，夏季牆面敷著碧綠的「爬牆虎」植物，連接樓上的鐵圍欄杆陽台。樓房內部的西式客廳有一個壁爐。室內設計結合日本傳統方式，居住房間都有整面牆的日本式拉門壁櫥。

二樓特闢一處和式隔間，供懸掛立軸書畫和插花等進行清淨禪修的「虛空之所」。除兩個衛生間瓷磚地面，其餘房間和走廊皆為實木地板。取暖由冬季專用燒煤小鍋爐供各屋溫水式鑄鐵暖氣片散熱，廚房有燃氣灶和燒火爐膛。磚木結構的別墅式樓房的外觀造型和內部設施，全部是現代化結構體現。

寬敞庭院正門旁，屹立一棵參天的高大核桃 樹，樹冠在夏季綠蔭覆蓋二樓窗戶。樓門玄關旁的兩株丁香，春季滿樹淡紫色繁花，從客廳窗口飄香入屋。狹長的前院轉折牆角的兩棵松樹下，猶有菊花晚節香，明黃花冠獨立寒秋清幽吐蕊。

推開通往開闊後院的小木門，便見當院的三棵松樹形成一個四季常青的樹亭。父親帶我們三兄弟將散落的日本庭園石構件，在樹亭下面聚集組合為一個圓桌，家人和來客可圍坐石桌旁喝茶聊天。客廳窗前一棵挺立的「山裡紅」樹，紅豔豔的甜酸果子熟時，我們爬上樹去邊摘邊吃。

松亭旁一叢立屏式的灌木櫻桃樹，春季粉色花朵如雲，花瓣隨春風春雨瞬息飄落後，滋生綠色樹冠，入夏時節葉片間密布手指甲大小的殷紅櫻桃果實，吃到嘴裡微酸帶甜。一直以為日本文學裡常見描寫的櫻花即是這般，許久後見到南方運來的大粒長把櫻桃水果，方知還有這種大甜櫻桃。

直到年近半百於二○○九年四月中旬訪日，方才得見喬木櫻桃樹上花開花落似雲似雪之視覺奇觀。二○二二年四月夢回故居，始嘗試寫日本俳句：東京賞櫻花，滿眼芳芬故園情，返老猶還童。又到四月天，櫻花繽紛落如綿，長白憶滑雪。

童年暑假的仲夏夜繁星明燦，伴著淺黃色花朵的夜來香向晚盛開，股股清香瀰漫，聆聽父親講 「夜郎自大」寓言的往事至今銘記心頭。冬天坐在暖和客廳的大窗旁，賞雙層窗外鵝毛大雪從天而降煞是壯觀。靜夜拂開臥室窗幔，月光下閃著晶瑩光斑的綿厚白雪輝映童話世界。少年的夢裡縈繞著天真的喜悅，領受著靜好生活之溫馨美滿。(上)