1996年的日本奈良民居一景。

童年和少年的幸福時光，驟然間就被轟然爆發的「文化大革命」政治運動，一把火焚毀掃滅。再回首，故居的海市蜃樓光景，已隨世紀末的拆房潮蕩然無存。我飄洋過海移居他鄉，每每在夢裡再進故居庭院，恍惚間夢醒，深知昔日的故居家園已無處可尋，思之空餘一腔惆悵。

未曾想一九九六年我首訪日本 古城奈良，遊走進古風猶存的小街深巷，路過木門關閉的作家志賀直哉舊居，移步巷口，迎面入眼一家庭院裡綠樹掩映的二層小樓，無意間忽覺記憶裡的哪根神經，像蒙塵的琴弦驟然撥響。似曾相識的幽靜街巷環境，彷彿帶我回到久違的夢裡家園。曾記得長春故居隔街對面厚實院牆的石垛門柱上，刻有「松井」字樣。眼前那庭院那樹木那樓房那屋瓦，連同那街區的氛圍氣質，頓然挾我穿越時光隧道重歸昔日家園。

那一刻，我竟如醉如痴地佇立此前從未來過的日本古都奈良小巷，恍如隔世般身心重回長春故居。我這才意識到，建築物的細枝末節所攜帶的文化因子，具有何等無遠弗屆的傳世力度。中國唐朝的鑑真和尚捨生忘死東渡扶桑，經歷五次挫折，疾病勞頓雙目失明依然鍥而不捨，終於如願以償抵達奈良，給日本帶去了精深的中國佛法和醫術、建築和雕刻等工藝。

圓寂於奈良唐招提寺的鑑真，對於日本的社會發展起到關鍵性重要作用。日本學者木宮泰彥有言：「日本中古之文化，全系由唐移植之文化，無論何人絕無異議。」公元七一○年，奈良作為效法長安城市格局規畫的日本都城誕生。日本歷史上真正大量吸收和承繼大唐文化之肇始的奈良時代中，最精采的文明承襲體現即是古都奈良古都的城市格局。

唐僧鑑真和奈良時代的遣唐使，以盛世長安為模板建造日本都城。侵華日本人又在中國東北的長春，以西方城市規畫「建都」造房，這其中混雜彌合從古到今的東西方文化符碼，源遠流長猶似物化的光陰年輪，潛移默化映照著文明傳承的歷史脈絡。