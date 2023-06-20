來美國不久買了一部二手車，高興地開上高速公路，正在享受風馳電掣的快感，突然後面的警車響起警笛。我照指示，停下來，竟鬼迷心竅地打開車門下車。這時聽到警察 歇斯底里地喊：「不許動！」警察雙手握槍，槍口對準我，我嚇出一身冷汗高高舉起雙手。

他小心翼翼靠近，命令我轉身趴在車上，對我搜身檢查，命令我坐回車裡不許動，把超速罰單交給我說：「被攔檢要坐在座位，雙手放在方向盤上，這是法律，以後要遵守。」這時還心有餘悸，能聽見自已的心臟撲通撲通地跳，連忙說是。事後親友們都說好險啊，這發生在幾十年前的往事，始終清晰留在腦海中。

一次，我在加州蒙特利公園市 的加油站打工。記得那是寒風習習的冬夜十二點半，街上已沒有行人，車輛稀落，周圍的店鋪都已打烊，一片漆黑。突然傳來「嘰」奇怪的聲音，正在納悶，唰地，一部車停在我面前，跳下來一個人，舉槍指著我，大聲喊：「搶劫！」槍口下我嚇得腦海一片空白，高高舉起雙手。那搶匪，緊張地瞪大眼睛，握槍的手抖得厲害，槍口在我面前晃動，萬一他誤觸板機，我就完了。

我強自鎮定說：「我會給你所有的錢，請不要傷害我。」他聽了好像稍微鬆懈，還是愣在那裡。接著我說：「你要自己拿錢還是我拿給你？」他說：「你拿吧。」我緩慢地打開抽屜，也觸動了報警按鈕。搶匪把錢塞進口袋，跳上車，轟地開走了。

只片刻間，四部警車從不同方向衝進來，只差一步沒把歹徒堵住。警察來到我面前問：「你還好嗎？」安全感使我一下子鬆懈了，兩腿一軟，撲通癱坐在地上。

一次，我在非裔 聚居區的烈酒店打工，這個店破落，東西賣得貴，可是生意非常好。台灣來的老闆，穿著打扮、英語口音和口頭禪、走路的姿態、抽菸的牌子，都隨當地。他開的車油漆斑駁，吱吱卡卡響，看那車，以為開車的是非裔，只差沒把皮膚染色。老闆說，這是環境保護色，也是融入群眾。我對客人和顏悅色，有禮貌，老闆說：「這裡不用這一套，不然他們蹬鼻子上臉」。

這個店，偷騙搶是家常便飯。有人拿假鈔買東西，老闆用手指搓一搓，透亮看一下，把假鈔丟在那人臉上。有時客人躡腳向外走，老闆攔下他，那人乖乖把偷的東西交出來，老闆抬手搧他一個耳光，壯碩大漢，踉蹌後退，不敢還手。

有時女人帶著幾個小孩來到店裡，能拿的往提包或衣服裡藏，能吃的往嘴裡塞。老闆動手搜身，連藏在胸罩的東西也被他掏出來，用最不堪入耳的話辱罵，轟出去。可是過一會兒，她若無其事又來了。有人抱了一箱啤酒拔腿就跑，老闆在後窮追不捨，直到那人累得癱坐在地上。我問老闆：「一箱啤酒才幾個錢，值得這麼沒命地追？」他說：「不追，以後都來這裡搶啤酒。」

這次搶匪舉槍喊「搶劫」，片刻後見老闆居然放下雙手，我心想：「老闆瘋了，找死啊？」他從櫃檯下摸出手槍，猛然舉槍抵住搶匪鼻子說：「我轟死你。」搶匪扔了槍飛奔而逃。老闆檢起假槍說：「這是玩具槍，本來塞在槍口的紅色塞頭沒有刮乾淨，被我識破。」這時爆出哄堂大笑和不斷的稱讚，老闆像英雄。

這天深夜，來了兩個搶匪，大聲喊：「這是搶劫！」當時店裡只有兩男一女三個客人，都趕快躲在貨架後面。持手槍的搶匪對著老闆，威力強大霰彈長槍對著我，那長槍能把我腦袋轟得像碎西瓜，我嚇得直發抖。老闆鎮定地打開抽屜，也觸動了報警鈕。這時那個藏在貨架後的女人，突然拔腿往門口跑，搶匪轉身「砰砰砰」連開幾槍，那女人倒地抽搐，垂死掙扎，太恐怖了。

搶匪的車剛開走，來了很多警車。無缐電嘰哩哇拉，忙著指揮圍捕搶匪，還叫來救護車。老闆轉頭打量我，嘲笑地說：「看你沒出息的，褲子都尿濕了。」我難為情得恨不得有地縫鑽進去。

老闆家住高級區豪宅，太太開奔馳，據說每年暑假，太太孩子回台灣度假，這些都是靠這個店賺的錢。

錢並不好賺，老闆憑智慧膽識，槍口下臨危不亂，還有拳腳真功夫，智勇雙全，不然哪敢賺這個錢。

當年面對偷、騙、搶、邪惡的負面人性，槍口下驚心動魄，這些使我沮喪，也經歷了不一樣的人生道路。數十年之後，再談起陳年往事，反而是津津樂道又回味無窮。