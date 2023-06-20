母親已去世多年，但我們沒有變動母親臥室裡的家具，她的日常用品則被收藏在各個抽屜裡。打開其中一個，就可見到母親用過的梳子（見圖）。那是一把可稱得上骨董的氣墊梳，很多梳齒已經脫落，氣墊硬邦邦早已無彈性，梳柄的油漆也斑駁不堪。誰會料到這把不起眼的梳子曾陪伴著母親，飄洋過海，從越南 到美國的俄勒岡，再到洛杉磯 ？

記得小時，每逢農曆新年全家到外婆家拜年前，母親總是把我們打扮得整整齊齊，特別用她的氣墊梳為我梳頭髮。我一直以為母親的梳是專給女性用的，此時才發覺原來氣墊梳梳起來特別舒服，和我用的平頭梳不一樣，梳大力了頭皮會痛，梳太快了頭髮又要打結。

長大後，忙著工作，我再也不像小時一樣，站在母親身旁，看著鏡子裡的她梳頭髮的樣子。記得母親為了省錢，留著長髮不燙，有時因天氣熱或工作方便，在腦杓後盤起一個髻子。母親用的還是那把氣墊梳，但已經掉了好幾個梳齒。

自從母親患了失智 症後，每次洗完頭，我都替她吹乾，然後用她的氣墊梳梳頭髮。我注意到她的頭髮超過一半已經變白。母親愈來愈不願開口，整天就這樣靜靜地坐在沙發上。除了洗澡後我替她梳頭外，母親自己已經好久不碰那把氣墊梳了。

望著梳子，我耳邊彷彿又響起以前母親見到我頭髮蓬亂時的念叨：「你看你這樣子，再忙也要把頭髮梳一梳呀！」