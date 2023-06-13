在重慶南路書街，很多書店 進去的次數寥寥可數，但卻有難忘的憶往，比如，到遠東圖書公司買梁實秋先生主編的遠東英漢辭典，那是學英文必備的工具。

又如，在附近街道上的文星書店，似被視為是散播異議之聲的重鎭。因為父母不允許讀有關爭議的書，所以很少入內，即使它出版過余光中、梁實秋、聶華苓、於梨華等多位名家文學作品。有一次，見到它的櫉窗內，放了一幅席德進所繪華嚴女士的油畫像。我在窗前欣賞了半天，心想，這是意味書店閃耀的是「智慧的燈」（華嚴女士的成名作品）嗎？

大約二○○○年左右去台，在這條路上看到位於二樓的馬可孛羅／東華書局，印象中，前者以出版旅行書為主，後者則是外文書。但最吸引人的，是它既是書店，也是餐廳，餐桌旁都是書。我當時買了一本比一個巴掌大些的「黑屋頂的故鄉：九份藝術館開幕紀念珍藏」，透過藝術家的畫筆及文字，介紹台灣北部的觀光 勝地九份之美。我至今還保留此書。

重慶南路書街之所以有著濃厚的人文氣息，還因為它周邊連接的數條街道上的名店。尤其是附近漢口街的明星咖啡 館，一直是台北市的文化地標，曾在那兒寫作、雅聚、喝咖啡的文壇名家，其中最為人熟知的是白先勇了，還有林懐民、三毛、陳若曦、黃春明等等。

明星咖啡館另一道文藝風景，是在咖啡館騎樓下的詩人周夢蝶舊書攤，周公坐在那兒曬著太陽，老神在在地閒適自若令人難忘。只是，我當時缺少入內喝咖啡和吃西餐的零用錢，每次只能經過仰望。二○一○年左右，我與自美返台的長輩到那裡喝咖啡買糕點。老人家說，當年她還曾在這裡與男友約會品嘗咖啡及美食，往事歴歴，不分年紀。

書街同時充滿人間煙火，其中有讓人想念的一旁城中市場，朋友們都喜歡翻完書，去那裡的麵包店買剛出爐的菠蘿麵包，及去吃牛肉「湯」麵，因為吃不起牛肉麵，並拚命灑加店家提供的免費酸菜來調味；買到書的人，更是一面翻書，一面吃得過癮。吃完後，再逛旁邊地攤的衣服。

有一年返台，受朋友之託，去城中市場代買幾件價廉物美的花朵圖案襯衫。結果，蹲在地上翻選太忘情了，被扒手偷走我背包內的八百元台幣。還有陪母親去沅陵街買繡花鞋，到衡陽街布莊剪裁布料。數不盡的美好記憶場景，而母親已故去多年了。

書街挺過三年病毒。即使疫前，書店已在減少，使它幾乎成為商業旅館街。但慶幸仍還有一些書店堅持，尤其是已有七十年歴史的三民書局始終存在，宛如精神故鄉的守護神，令這條街充滿了希望。(下)