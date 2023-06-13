小時候每年春天牡丹花開的時候，一家人去王城公園賞花，是一件非常賞心悅目的事兒。我在奼紫嫣紅的牡丹花叢裡跑來跑去，不斷被各色各樣美麗的花朵驚艷著。長大後每每讀到李白的詩「看花東陌上，驚動洛陽人」，就會想起當時的情景。一千多年過去了，洛陽人看牡丹花的情景依然如故。

在懵懵懂懂的兒時，我已見過牡丹花兒盛開時最美麗的容顏。離開故鄉後的第二年，牡丹花成為洛陽的「市花」，以後每年四月牡丹花期都會舉辦「洛陽牡丹花會」，據說慕名而來的觀賞者人山人海，摩肩接踵，如醉如痴，而我卻再也沒有回去看過牡丹。

多年前和同事們出差江南，工作之餘我們也沒有辜負江南最美麗的春天，遊覽了蘇杭等地，體驗了唐詩宋詞裡的江南：吳儂軟語、精緻美食 、詩情畫意的風景，和精彩紛呈的人文故事。

有一次工作餐時閒聊，一位當地的合作夥伴有興趣去參加洛陽的牡丹花會，他指著桌子上一個菜盤問：「聽說洛陽的牡丹花又大又美，請問有沒有這個盤子大？」我們的主任輕輕地回答：「我見過的牡丹花比它大。」這位先生驚呼起來：「啊呀！那麼大！我們一定要去看看。」

洛陽牡丹不僅僅在盛開的時候美麗，還在流轉數千年的傳說裡熠熠生輝。其中令牡丹在百花中脫穎而出的，是抗旨武則天，這個故事似乎並非空穴來風，因為有武則天的詩為證：「明朝遊上苑，火急報春知。花須連夜發，莫待曉風吹。」

據宋代計有功的「唐詩紀事」中記載，這首詩寫於武則天稱帝後的第二年臘月，當時一些不服她的臣子謊稱花園裡花開異相，請武則天去賞花，其實想發動宮廷政變。於是武后就寫下了這首霸氣十足的詩，暗中命人凌晨在花園布置各種名花。待到第二天武后和百官遊花園時，只見百花盛開，群臣看到後驚訝不已，以為武則天真是應天承運， 紛紛開始臣服武后。

然而百花之中唯有牡丹沒有奉旨盛開，因此被武后怒貶洛陽。洛陽地處中原盆地，氣候溫和，在黃河和洛河的澆灌下，土壤肥沃，得天獨厚的氣候和土壤非常適宜花卉的生長，更有諸多名士才子愛花、賞花、種植、推廣，牡丹因貶得福，從此在洛陽生根開花，昂首怒放，花繁色艷，愈開愈嬌美。

傳說武后得知此事，並未就此放過牡丹，於是派人去焚花。在熊熊烈火中，牡丹雖然枝幹漸漸焦黑，但盛開的花朵卻更加光彩奪目，人們無不敬佩牡丹不畏權勢，遵循自然規律的凜然正氣，牡丹從此被擁為「百花之王」。

牡丹花以優雅大方、色彩亮麗、花香濃郁而享譽天下，無數文人墨客為她的國色天香、風情萬種留下了美麗的詩篇和讚譽。 「年年歲歲花相似」驀然回首，那些驚艷了我童年時光的牡丹花，依然靜靜地吐露芬芳。