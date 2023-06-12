一九六九年八月下旬，我插隊到了閩北山區一個小鄉村，到村的第二晚，生產隊就組織我們去離村五里的大隊部參加批鬥大會。

批鬥大會設在大隊部禮堂，舞台後牆掛著一橫幅，上寫批判大地主金某某。隨著一聲斷喝：「把階級敵人金某某帶上來」，幾個青年押著一個手被反綁著的老頭推上舞台，老頭佝僂著身子，兩頰凸下、下巴尖凸，站在台上有些瑟瑟發抖。一時間，有人呼著口號：「打倒金某某」、「不忘階級苦，牢記血淚仇」，然後又是大隊支書發言，某某貧農上台揭發批判等。這些相似的場面我在老家看多了。

又隨一聲斷喝：「把階級敵人金某某押出會場。」那幾個青年又把老頭推下。我正偷溜出會場在禮堂門口透氣，只見那幾個押老頭出門口的青年，鬆了老頭的綁，奇怪的是一青年對老頭說：「二叔，今晚沒事了，你點好松明，自己先回吧，路上小心慢行。」

我開始跟著大家下田了，我看到那伙青年和那挨批的老頭也夾雜在出工的人群中。與他們接觸久了，才知道金老頭曾是這個大隊幾個村裡擁有土地最多的人，年輕時就出門做生意，購了這裡產的香菇、藥材船運至省城，賺了錢就買地；土改時被定為這幾個村唯一的地主，凡是有什麼政治運動，他都是挨批換整的人。

那幾個青年是他的叔侄輩。地頭田間與他們閒聊，有個青年就說自己父親曾和金老頭一起跑過生意，也曾賺了些錢，但父親好嫖好賭，家裡幾畝薄田到臨解放時也全賣光，土改評成分定了個貧農。他因成分好是基幹民兵，所以常押送他的遠房叔叔金老頭四下批鬥，次數多了就像做戲了。他說金老頭自家過日子很節儉，他肯幫人，他爸敗落後，金老頭沒少接濟他家。

金老頭那時約四十歲多歲，但看去像五十多的人了，可田裡幹活很麻利，插秧犁田樣樣都會。隊上的人都說他吝惜，笑他節儉了一輩子有什麼用。文革時，他捱不過批鬥吊打，帶造反派到自家祖宗墳頭，把土改時偷埋下的一壇金飾銀元挖出歸公。大家都說當年他若花光敗光，也不置田地，如今也不會當地主，還連累一家大小。

金老頭的小兒子那時二十多歲，曾在縣城念過初中，是文革前這個大隊唯一的初中畢業生。小伙子文化好，人也英俊，可就因為老爹是地主，一直娶不上媳婦。可沒想到大隊支部書記的女兒看上他，不管自己父親的反對，非要嫁他。

中共 的書記都是各級政權的一把手，在那階級鬥爭為綱的年代，這還了得。大隊支書管不住自己女兒，就拿金老頭和他小兒子下手，說地主子弟要翻天，要開批鬥會鬥他們。金老頭小兒子憤而自殺，公社和大隊的領導都說他是不滿社會現實死不足惜。金老頭給他兒子辦喪事時，人前人後也一滴淚沒流，還說這小子該死，甚而有凜然決絕之神色。

金老頭小兒子下葬兩、三個月後，我從山上幹活回來，路過一小山坳，聽到一陣極低沉、極壓抑的哭聲傳來，近前一看，是金老頭撲在一泥色尚新的土墳堆前，肩膀一聳一動地抽泣。他察覺有人來，轉過涕泗交流的臉，見是我，他抽搐著說：「我哭……哭我的小兒子，你別告訴別人。」我連忙說：「我知道你兒子冤啊，我絕不會說出去的。」

四十多年過了，我寫起這事，耳邊似乎還響著金老頭那「嚶嚶」的哭聲。