二○二三年春，重慶南路書街和三民書局走過七十年，仍然屹立。(作者提供)

疫情 三年，兩度回台，即使有關規定，疫中應盡量留在家中，但仍忍不住到有台灣書街之稱的重慶南路一段逛走。它們的店面持續凋零時，眼見仍有老字號書店 屹立，如同見到精神故鄉堅強健在，因此欣喜和寬慰。

童年到青少年時期，七○至八○年代，遇到星期天，最高興得到父母允許，可以去書街與數不清的書籍們相遇。去之前，先到懷寧街，包括省立台灣博物館與未改名「二二八和平紀念公園」的新公園門口，在那兒的公園號喝一杯酸梅湯，好像心緒能夠拂去躁熱，開始靜下心來讀書了。

當時，一段約六、七百公尺的路密集了七、八十家書店。我選擇自己比較熟悉的東方出版社開始，它以出版兒童讀物聞名，而且首創了在兒童讀物上加上注音符號，沒有學過的字，因此知道發音，也大略猜出意思。記得那時它出版了至今仍為那一代人津津樂道的「福爾摩斯探案」、「怪盜亞森羅蘋全集」；還有「小婦人」、「俠盜羅賓漢」、「基督山恩仇記」等等。因為讀得急，實在談不上深入欣賞，但我的西洋文學啟蒙，從此開始。

在相對精神食糧貧乏和升學 壓力年代，到重慶南路看課外書，是生活中最大的放鬆樂趣。近偶讀報導，作家蔣勳中學時，在這條街的書店讀托爾斯泰的「戰爭與和平」；四大冊買不起，但站得住，他就站著讀完它們，每天在頁上摺角做記號，次日再來接著讀。我也有過從不覺得站久痠累的經驗，但只能每周或每隔幾周來站讀，而怕店老闆不允許隨意摺頁，每次只能把讀到的頁數記在小紙條上。

除了一般書店，重慶南路有幾家令人仰之彌高的書店：商務印書館、中華書局、世界書局等，覺得那書架上的經典古籍和學術史料，都望塵莫及很遙遠。但是，當時主持商務印書館的王雲五先生，卻很生活化貼近學子。

這位傳奇人物，只讀過幾年私墊，即被送去做學徒，靠自己的努力苦學，能通熟英文、財政學、政治學，發明四角號碼檢字法，博學被譽為活的百科全書，一度還擔任過台灣的行政院長。一次，讀到他的訪談記，他說，為學有如群山繞，一山又比一山高，意思是學無止境，永遠有追求。

近年返台，只見商務印書館已遷往郊區，雲五大樓外牆雖保有館名大字，但內部已改為商業旅館，櫃台只有零落裝飾幾本該館出版的書。不過，王雲五在新生南路三段的故居已改建成為紀念館，那裡面應藏有部分豐富的商務印書館的史蹟。

書街在一段，那時純文學出版社在三段。九○年代初回台，逛了書街後，想多找些純文學的書，便走去拜訪林海音先生。總是笑咪咪的她，慨然送我一些書，其中有沉櫻女士的譯文及散文合集「春的聲音」，另有一本是潘人木女士的「蓮漪表妹」。

後來才知道，潘女士曾為台灣省教育廳主編過中華兒童百科全書，這些書在重慶南路居龍頭地位的公營台灣書店可買得到。在學生印象裡，該店是龐大浩瀚的教科書專賣店，從不曾想要去逛。在民生報主持兒童及青少年编務的老友桂文亞，曾寄送給我多本該報出版的叢書，包括潘女士編選的少年兒童散文選之一「好吃的小東西」。民生報已停刊多年，和它有關的文字卻一直留了下來。(上)