自己雖然已經年屆耄耋，仍常常思念起母親。

母親是大家閨秀，除了有一手上好的針黹，還是一位烹飪高手，做出菜餚每每都是珍品。丟開那些大菜如揚州獅子頭、紅燒東坡肉都不遜於大飯店以外，哪怕是一道最簡單的菜餚，那種口感、那個色香味，都是別人難以做到的。

那還是在一個甲子之前，大陸的文革還沒有發生，在那段較為平靜的日子裡，每天在母親膝下，享受母親烹製的各種美味佳餚，那種溫馨，永久留在我的記憶中。

來到美國，常常會想起母親做的飯菜，例如其中有一道「南瓜糯米飯」，雖然不是什麼高檔菜餚，只能算是家庭私房食品，但是從中國到美國，任何大小飯店都沒有，無法滿足小時候在家裡品嘗過那甜絲絲香噴噴的味覺感受。

在美國的生活，沒有依賴，必須自己動手，基本上都是記憶母親的做法，一樁樁一件件地邯鄲學步，做出的菜餚雖然不能完全相同，但也有幾分相像。一次烹製了南瓜糯米飯，竟然也帶有母親做的味道。這裡除了親戚還有鄰居，凡是品嘗過的人，無不交口稱讚。

入住老人公寓以後，我們結交了兩位好鄰居，郭姐和盧姐，她們有一次嘗過我的手藝以後，就念念不忘，礙於面子，不好直接說明還想吃。二位說法不同，郭姐是老師出身，她跟我說：小老弟的南瓜糯米飯，確實一絕，南瓜粉粉的，米飯糯糯的，甜中帶點鹹，吃起來真是一種高級享受；盧姐有點開門見山，她說：小老弟，怎麼好久不見你做「藝術品」了？我知道，姐姐們又想吃南瓜糯米飯了。第二天我即精心烹製，給二位姐姐奉上。

之所以被盧姐稱為「藝術品」，因為吃起來甜絲絲香噴噴，十分可口，而她自己卻做不出來。這確實需要一點技巧。內子看我烹煮多次，也還是不得要領，常常煮出飯來夾帶生米，即使將鍋底燒焦了，上面的米仍然煮不熟。

小時候在家鄉，看母親在柴火竈上煮飯，燒的是蘆葦草，火力均勻，先用油炒南瓜丁，然後加糯米、蔥鹽和水，蓋鍋燜燒，不久香味外溢時停火，燜一會兒，就出鍋上桌了，看起來並不複雜。

但是，這裡只有電飯煲 ，沒有柴火竈，煮糯米飯就沒那麼容易了。經過探究，終於想出：將南瓜與糯米分開烹製。先用炒鍋放油鹽，炒南瓜丁，炒至半熟；同時將糯米加冷水放入電飯鍋燜煮，等飯鍋水燒開，立即將半熟的南瓜丁加入電鍋，而且必須將南瓜丁蓋住糯米粒，不得翻炒和攪動，這是關鍵，否則外露的糯米就是生的。再按下電閘燜煮，直至跳閘，又甜又粉的南瓜合著又黏又韌的糯米飯「藝術品」，才算烹製成功。

母親做過的珍品佳餚不計其數，這南瓜糯米飯僅僅是母親做的家常小吃當中的一個小品而已。

她老人家已於大陸文革的第二年，即一九六七年就被迫離世了，留下我永久的懷念。