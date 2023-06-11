或許是我爸爸看到我臉上有個不小的酒窩，也或許是想要獨生女的我能夠陪他一起喝點酒，每逢家人過生日或年節時，我都會被特許喝點酒增添熱鬧氣氛。現在還記得，早期台灣的酒有大眾化的太白酒、紅露酒、紅標米酒和清酒，及較高檔次的紹興酒和高梁酒。洋酒還是我在念高中時，一位國文老師給了我們一個上聯「五月黃梅天」，要我們對個下聯時，我才知道「三星 白蘭地」裡的「白蘭地」是一種洋酒。 這些年下來，藉由喝酒，我也遇到一些難忘的往事。

一般中國人的觀念，女眷很少在公共場合喝酒。大概那天場合比較特殊吧，我竟然有機會可以和幾位長輩們同桌飲酒。

話說有一年，我和先生陪婆婆回山東老家尋根。在我們結束省親前，我和先生禮貌上得宴請所有的親戚，席開兩桌，主桌有叔叔、二姑父、四姑和四姑父、婆婆、先生和我一共七個人。另一桌是嬸嬸帶著幾個堂妹和家人，大大小小近二十個人。

開動時，叔叔禮貌性地問我先生和我喝不喝酒，先生說他不能喝酒。我正在猶豫不知如何回答時，婆婆很快接著說：「麗蘋能喝點酒。」想到這，我真的好感恩婆婆的開明和貼心，讓我能夠品嘗到中國有名的「五糧液」。

幾年前，我和先生到北歐旅遊。有一晚，我們年輕的女導遊，帶著我們幾個有興趣的團員，在聖彼得堡市內壓馬路，好了解一下當地人的夜生活。我們走走停停看看聊聊，後來跟著她走進一間很不起眼的小酒館。裡面顧客不多，但談笑風生氣氛熱鬧。

沒多久，女老闆捧著一個長方形的盤子，盤子裡擺著幾個小酒杯，杯裡裝著一種晶瑩剔透的液體。端過酒杯之後，女老闆舉杯對著我們說：「讓我用我們自家釀的酒，歡迎你們來到聖彼得堡。」眼睛看著這小小酒杯，我真沒有想到，我竟然是在聖彼得堡這個大城市中的一個小酒館裡，喝到我生平第一次的俄羅斯 最有名的烈酒「伏特加」。

有許多人喜歡喝啤酒，我也不例外。每次在慕尼黑或法蘭克福轉機的時候，如果時間許可，我都會來個德國 香腸、喝杯德國啤酒。如果旅行團招待餐飲提供飲料時，我也二話不說來杯啤酒，和大家一起「碰杯」。

還記得有一次，和一對要好的夫婦朋友在柏林自由行，參觀了ㄧ連串的景點後，我們人疲腳乏走進一家快餐店。他們點的都是漢堡熱狗之類的食物，我實在是累趴了，只點了一杯啤酒。看著那細細的氣泡，冉冉從杯中升起時，渾身四萬八千個毛孔，也隨著這氣泡慢慢放鬆起來。一口飲下啤酒後，那身心上下舒暢的感覺，也就是我愛喝啤酒的主要原因吧。

很可惜來美國前，沒有機會喝到「台灣啤酒」。雖然在國外喝過幾次，但總覺得缺了點什麼？ 想了想，我下次回台北時，第一件事情就是好好喝上一杯滿滿家鄉味的「台灣啤酒」。