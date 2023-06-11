陶瓷筆筒情緣。(作者提供)

中斷了兩年的毛筆字，一想到那麼多宣紙、棉紙積存在車庫中，若不再繼續寫下去，它的命運就是送人，甚至發黃成了廢紙，多可惜！於是清點盒內及筆架上懸掛的毛筆，翻看陶瓷毛筆筒筒內的舊作，仔細觀賞起筆筒上黑底白字的草書及造型。

這個陶瓷器筆筒素雅大方又簡單，上寬下窄，高十五點七五寸、底寬四點七五寸、口寬六點二五寸、重十點六磅，是屬特大號文房用具。因筆筒太高毛筆不夠長，只好做為捲紙收納筒。

筆筒是中國古代除筆、墨、紙、硯以外最重要的文房用具，大約出現在明朝中晚期。因使用方便，文人墨客人人喜愛，一經問世很快就風行，至今仍傳承下來盛而不衰。

筆筒上的四面刻著行雲流水似的草書，一字一字推敲後，才知是蘇軾「水調歌頭」的詩詞：「明月幾時有？把酒問青天。不知天上宮闕，今夕是何年……。」原來草書可以寫得這麼簡潔又流暢，上下字之間的筆勢牽連相通，線條更自由地顯現其動感。為求一手好字，激起我再繼續寫毛筆字的興趣。

這個素雅大方的陶瓷筆筒，讓我的思緒重回到二○○九年參加南迦南長春團契書法 班的情境。當時學員的年齡介於六、七十之間，旨在培養興趣打發時間。馬老師上課時威嚴而慈祥，學來輕鬆，所以大家一周見一次面，既學書法又可交朋友，一舉兩得。

我是新學生，坐在我旁邊的李同學向我打招呼並問我是什麼地方人？我說：屏東枋寮。她爽朗大笑：「我們是老鄉，我是屏東萬丹人。」聊著聊著又發現同是女中的校友，巧的是我母親娘家也在萬丹也姓李，更有一份親不親故鄉人的親切熱絡，當時以為是巧合沒再進一步深究。

就這樣彼此愈談話題也愈多，交換著來美國的人生歷練及奮鬥史。後來聽說她又回德州 了，好一陣子不見來上課。

有一天，大姊的女兒告訴我三舅舅的外孫、媳也住加州 ，返台度假時他們拜訪過大姊。經大姊一說，才恍然知道原來坐在我旁邊的李同學，就是最疼愛我母親的三舅舅外孫媳。這座城市真小，近在咫尺，我們遇見了卻錯失了機會，緣分總是那麼微妙。這個世界，說大也大，說小也小，萬里難隔阻不必用心去尋找，有緣自會再相見。

後來我們聯絡上了，在一次一起吃飯時，這個簡約實用的筆筒就是他們送的禮物。一拎好重，不知是如何扛回美國的，心意令人感動。她知道我愛書法，這個筆筒不僅可當高雅的擺設及觀賞用，又可收納其他文具，真是物盡其用。懂得送禮的人，會令收禮者感到很窩心。見到三舅舅的外孫，讓我憶起已經去世的三舅舅及母親，我會好好珍惜這份遲來的意外巧合。