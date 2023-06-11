漢霸二王城古戰場(下)

漢霸二王城之所以稱為古戰場，是因為漢王劉邦與霸王項羽在這裡築城堡進行大戰，爭奪天下，即著名的廣武之戰，發生在兩千多年前的秦漢之際。現在你站在荒草沒膝霸王城頭，楚漢爭戰的馬嘶聲、刀光劍影的場面，早已消失，但當年霸王不可一世的項羽霸氣與豪氣，似乎還在鴻溝的山谷中迴盪。

項羽雖英雄蓋世，卻空做了一場皇帝夢。項羽的叔父項梁臨終前告誡項羽：「我們祖上因為自恃高強而遭殺。我亦此因遭秦末將章邯刺殺。」可是項羽完全忘記了叔父忠告，又重蹈覆轍，最終落個無顏見江東父老而自刎垓下的下場。

不過兩千多年來，項羽還一直被奉為英雄，司馬遷在「史記」中，把項羽歸入了帝王行列。「生當作人傑，死亦為鬼雄。至今思項羽，不肯過江東。」宋代李清照詠讚人傑鬼雄的項羽，在人們的心目中是一個偉大的英雄。

漢霸二王城古戰場已逝幾千年了，但作為古戰場，漢霸二王城東、南、西的成皋、廣武、滎陽、滎澤等地區，都是項羽軍隊和劉邦軍隊的駐軍，古城周圍的村莊是前線。至今在我們那裡還傳說著一些關於劉邦和項羽的故事。

傳說一，楚軍多，漢軍少，為迷惑霸王，軍師張良設計謀，在漢王城內挖兩條循環地道，一部分在地面，一部分在地下，讓士兵不停地在地道裡外走動，伴隨吶喊聲，叫霸王城楚軍看到和聽到；另外漢王城周圍村莊駐的漢軍不斷地調動，也伴隨吶喊聲。據傳這招還真靈，把項羽搞懵了，迫使項羽簽中分天下的協議，鴻溝以西歸漢，鴻溝以東歸楚。楚軍撤回楚，漢軍撤回關中。

傳說二，漢霸二王城之間的鴻溝，寬度約四、五百米，兩軍經常互相射箭，但越過鴻溝的不多。有一次劉邦到漢王城最東端視察前方哨兵，被對方射了一箭，劉邦中箭。民間傳說，劉邦拔出箭拿在手中，在空中揮舞，並捂住流血的傷口。士兵看到統帥如此鎮靜、勇敢，備受鼓舞；也讓楚軍看到劉邦無大礙。這一箭是誰射的，在民間說法也很多，認為有這麼大力氣、又射得準的，在楚軍中人不多。最後認定就是項羽射的，只有他久經沙場，力大無比、訓練有素。

傳說三，項羽自恃強大，軍師范增勸告項羽，暫不東撤，以防不測，項羽拒聽，堅持東去；劉邦也是要西去，但軍師張良給劉邦說，現在是攻擊項羽的良機，還待何時。劉邦下令追擊截殺毫無準備的項羽部隊。

傳說四，劉邦的父親在老家被項羽裹挾作為人質，把老人帶到霸王城最西端，即鴻溝東沿，項羽向劉邦要挾道：「你投降，放你爹，不投降，把你爹烹之。」劉邦以此事來激勵全軍將士。在我們家鄉盛傳，劉邦的士兵高呼：「要為統帥報讎！」據說由於范增的勸說，項羽沒有對劉邦的父親下毒手。

傳說五，劉邦軍隊追殺項羽部隊時，遭到抵抗和反擊。在滎澤縣附近，劉邦被項羽部隊的將領發現，高呼活捉劉邦！劉邦貼身護衛急中生智，穿上劉邦的衣服就向一個方向猛跑，項軍猛追，劉邦得以脫身，扮劉邦的貼身護衛被抓斬殺。這個護衛姓紀，在滎澤縣（今鄭州 惠濟區古滎鎮）建有紀公廟。這可能是真的，我參觀了該廟，它相當破舊，何時所建不得而知。

漢霸二王城既是古戰場，也是當代的戰場。無獨有偶，楚漢相爭兩千多年後的一九四一年，侵略中國的日軍沿京漢鐵路過黃河後，盤踞霸王城，為制止日軍越鴻溝西進，我國軍駐紮在漢王城，我們周圍的村莊駐的全是國軍，又成為前線。我國軍的的頑強抵抗，整整三年使盤踞霸王城的日軍不敢越過鴻溝，再一次顯示漢霸二王城在軍事的重要性。歷史是如此的巧合，兩千多年前項羽留在霸王城的傲氣和敗氣，仍籠罩和蕩滌著日軍，加速其滅亡。(下)