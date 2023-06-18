難報春暉憶父親(上)

唐代詩人孟郊「遊子吟」之「誰言寸草心，報得三春暉」 ，是報母愛，我難報的是父恩父愛。

一介平民的父親，十二歲時即隨其兄長遠離家鄉寧波，飄洋過海，到日本東京的一家中餐館打工謀生。因為刻苦好學，很快就過了語言關，能講一口流利日語。直到七十幾歲時，他還一度當過街道外貿工廠的日語翻譯。

他在東京打工八年，回國後定居上海，進入上海新旅社工作，直至一九六○年轉入安東旅社。在東京和上海，他的工資都比較高，所以他盡力贍養父母、幫助岳父母，並獨力負擔岳父母的後事。父親生前非常自豪自己對長輩所作的貢獻。

建國後，私營單位工作的職工處境困難，我家經濟跌入到赤貧狀態。但父親堅強樂觀，勤懇工作，辛苦養家，積極面對艱苦的生活。當薪水實在太少，難以養家活口時，他就向旅客收集要清洗的衣服，與母親兩人，無論酷夏大汗淋漓，還是寒冬自來水冰冷徹骨，苦洗衣服，五分一件、一角一套地掙來洗衣錢，補貼家用。也為了保住工作，他曾經拉著沉重的煤車，在上海長途運輸，每天拉車幾十里路，精疲力盡，卻從不叫苦。

六○年代饑荒時，在單位身為組長的父親以身作則，工作賣力，而肚中饑餓，營養跟不上，得了肺結核。醫生總是三個月病假一開，囑咐父親要休息，然而父親只休息了不多日子。他總是瞞著單位，照常去上班。因為長期病假，薪水要打七折，更難以養家。

醫生開的雞蛋 等營養品，父親也不捨得買來吃，而把票證送給鄰居。直到一九七七年我因甲肝從東北軍墾回滬休養，臨回東北時，我把母親設法要來票證買的全脂奶粉等，藏在床底下，囑咐去火車站送我的弟弟，找出來給身體尚未完全康復的父親補充營養。

儘管家裡入不敷出，可是當親戚上門求助時，父親總是熱情接納，伸出無私援助之手，從不拒之門外，先後幫助過母親的兩位姊妹，以及父親自己的侄女。

為了下鄉在江西農村的大弟能順利接班父親的工作，父親一直工作到七十歲才退休 。之後，閒不住的父親，因長相年輕，所以先後順利受聘為家附近的兩家大百貨公司當糾察，直做到年近八十歲才真正退休。

父親教育 子女努力讀書，改變命運。記得讀小學時，如果是父親休息日，他喜歡坐在旁邊看我做作業。雖然僅高小文化，他指導不了我的學業，但看我寫著作業，總忘不了囑咐我一句： 「好好讀書，只要你能讀上去，我總會供你的！」

做完作業，我常常淘氣，把姊姊送我的關勒銘金筆，在桌上滾來滾去，一不小心，筆滾到地上，筆尖折斷；我就向父親要錢去配筆尖，配一枚金筆尖要八角錢。那時的錢值錢，一斤大黃魚只要五角六分。父親不肯為我淘氣埋單，我就哭，往往沒哭幾聲，父親就把錢給我了。可是我不長記性，不只一次地滾筆玩耍而折斷筆尖，總是一哭，父親就給我錢去配新筆尖。(上)