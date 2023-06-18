作者父親留下的古文觀止及筆墨紙硯四寶和其配件。

一年一度的父親節又到了，每當這時我總會想念起我親愛的老父親，他一直是我心目中的英雄。父親幼年喪母，由她的二姊一手帶大。幼時清貧生活的壓力，影響到父親的性格，他平時沉默寡言，但凡事默默地做且踏實努力，對於讀書尤為用心。他自知只有努力不懈，才能擺脫人生的困境。

中學畢業後為了及早自立，就直奔職場尋求就業 ，有幸被當時的中華郵政 錄用，成了一名三級郵務員，進入了上海市的郵政總局。在總局他接觸到周圍的一些同事，大都有良好的教育背景及廣博的知識。他深知自己文化上的欠缺，並為了保持著這份得來不易的飯碗，他在業餘時間積極自學進取，從國文到英文給自己充電。

他的好學奮進，以及辦事認真負責、一絲不苟的精神，讓他終於從一名普通的郵務員，到工作四十年退休前，升任到負責郵局的一個部門。父親離開我們已經二十多年了，每每想到他生前的種種，總讓我無限的懷念與感慨。尤其是他好學不倦自立自強的精神，更是留給我們子女的寶貴財富。

上世紀之歲尾，父親在安詳中離我們而去。隨後我回上海老家整理父親的遺物，留下的一件件物品及一本本書，無不印記著父親當年的足跡。回美國之前，我決定挑選一些父親的書、物留作紀念。

書籍中我取一本古文觀止，這是當年上海百新書店出版的，一九四八年發行。還記得父親曾給我講解過其中的桃花源記、醉翁亭記等的情景，父親要求我能背誦原文。現在我也想讓我的子女能讀些古文觀止的文章，但遺憾的是他們全無興趣，看來中華文化的傳統，在移民的第二、三代中漸漸式微。

在父親的遺物中，我把他一套文房四寶全部帶回了美國。這是父親當年練習毛筆字的工具，他十分珍愛所以保存得很完好。

文房四寶是筆、墨、紙、硯，另外還有與之配套的筆筒、印泥盒、水盂及小匙等一併附件。如今這套文房四寶是我書桌上最為令我驕傲的文具。

這套文物算來也有超過一百年的歷史了。細品這套物件，可看出當年工藝的精細：每個擺件均有紅木細刻的底座，瓷質的筆筒與印泥盒是紫紅套色配黑白水彩素畫，底面上印有麗華珍品四字。最為神奇的是，紅色印泥歷經百年仍油光可鑑，我用拇指一按，打出的指印仍是紅豔如新；硯台的水池頂端有祥雲環繞的雕刻，十分細緻。

我細細端詳這套父親留下的文房四寶，想像當年他伏案練習書法的情景。父親一生勤奮學習、自強不息的精神一直激勵著我，如今我亦八十過半了，我一直在鼓勵我的子女們不要放棄中文。所幸我的ABC孫子也在學習中文，並希望他們能把先祖留下的這套文房四寶，代代地相傳下去。