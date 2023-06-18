六月的第三個星期天是父親節，每年的這一天，我都含著眼淚懷念父親。他是不識幾個大字、辛苦一輩子的農民，為把一群孩子養大，默默勞動，任勞任怨，從不停歇。父親對我們的愛，是無言的陪伴，安靜的守護。在父親的心中，家是他的中心。

父親不懂「天道酬勤」，可是對我們孩子，他總是說：「人要勞動、勤快，不要懶。人只要勤勞，就餓不死，就會娶到媳婦。」父親沒有文化，講不出大道理，可是他總是對我們說：「人要多識些字，有點文化，腦袋就靈，眼睛就亮，你們長大了，說不定你們中誰就會到外闖闖。」父母吃糠咽菜，讓孩子讀書。使我深深感悟到，「拯救世界的是超人，拯救孩子人生的是父母。」

我家地不多，人不少，風調雨順時，在父親的指導帶領下，地裡施肥多，侍弄很精，莊稼長得好，收成也不錯，家裡生活還可以。但天有不測風雲，一九四二年，中原大旱加蟲災，構成歷史上有名的大災，使河南 餓殍遍野，餓死人達三、四百萬人。逃荒人流湧向陝西，病死在路途、妻離子散的慘劇，一起接一起，還曾發生人吃人的駭人事件。

在這場載入歷史的罕有大災中，儘管我家處於死亡的邊沿，但熬過來了，就是靠我父母的預見，及時採取措施所致。我記得在大旱眼看已成定局時，父母把家人召集在一起說：「從現在起，一天吃兩頓飯，野菜糧食搭配，不再吃乾飯」；母親說：「你們由你爹領著挖能吃的野菜，採能吃的野花、野果，擼能吃的樹葉，剝能吃的樹皮，我在家把你們採的野味，分類、摘乾淨，曬乾」。

眼看秋苗旱得結不成籽，父母又做了一個大膽決定：「在秋苗旱死前，趁葉、稈還嫩些，全砍了曬乾」。災上加災，蝗蟲遮雲蔽日，從天而降，要不是我們搶在蝗蟲前面，就讓蝗蟲全吃光了。

我父親對我母親說：「秋後的螞蚱就沒多大蹦頭了，我領孩子逮螞蚱，你負責把螞蚱焙乾，儲存起來，是好吃的東西。」一九四二年大災荒，我家沒有餓死人，沒有賣兒賣女，沒出去逃荒，就是靠父母儲存的這些非糧的「野味」救命的。父母給了我們第二次生命。

父親是全家的靠山，有父親在天就塌不下來，有父親在，我們孩子就不怕跌倒。

一九四三年春，日本 鬼子來了，全村人都在搶著外逃，我父親下地沒回來，全村吵得沸沸揚揚：「日本鬼子進村啦！」我母親左等右等，要急死了，父親也沒回來。眼看鬼子就來了，我母親不能再等，就領著四個孩子向我舅家逃去（我舅家是山溝，有洞）。

等了一個禮拜，也不見父親的影，母親和我們孩子天天淚水洗面，坐洞口望眼欲穿盼父親回來。母親把我們召在一起含淚說：「你們的爹爹可能被鬼子害了，以後我們的日子會很苦，但還得過……。」母親泣不成聲，再說不下去了。

就在我們絕望的一個晚上，一個影影綽綽的人向窯洞走過來，我們以為是我舅來安慰我們，越來越近，竟然是我父親回來了。我大聲喊：「娘，我爹回來了！」我母親大喜過望，全家以最快速度跑向爹爹，抱一起大哭起來，驚喜的淚水順著眼角刷刷地流……。我們圍在父親旁，聽他控訴鬼子的暴行和逃出虎口的經過。我們十雙眼睛一直看著父親，那晚全家高興得一直沒有合眼！

父親回來了，全家又有了靠山。

我們小的時候，父親的肩膀就是我們的瞭望台，常把我們舉過頭讓我們看遠方。我長大了，工作了，父親仍是瞭望台，在書信中總教導我：「要向前看，看遠方，需要幫助人的時候要伸手。你小時吃了不少苦，不要計較，苦使人勵志。」父親留給我們的寶貴財富、遺產，就是勤勞、實幹、誠實和善良。在我心中的父親就是這樣。

父親節到了，兒子祝福您在天堂過得快樂幸福。