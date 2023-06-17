我的故鄉江西贛州古城，是贛江的源頭。從南嶺發源的章水和自武夷山脈起源的貢水，在古城的城牆腳下匯合，形成贛江，然後滾滾地向北方流淌而去，穿過千山萬壑，逶迤千里，匯入長江，接著向東海奔去。故鄉的河流，曾給年少的我留下過深刻的印象。

大約有四十多年了吧，我那時才六、七歲。在一個夏天的傍晚，父親帶著我們兄弟去江邊散步。

我們穿過厚厚的建春城門，走下高高的青崗石階，站在了古樸的老浮橋上。涼爽強勁的江風吹過來，我們的衣服都隨之飄動起來，讓人一下子忘記了夏日的炎熱。抬頭望望遠處的隱隱青山，天邊絢麗的晚霞，再俯首看看橋下蕩漾起伏著的碧水，一時覺得心曠神怡，彷彿在仙境一般。

父親含笑看著我們，說：「今天的情景，和三十多年前真像。那天，我的爸爸帶著我的姊姊、弟弟，還有我，也是站在這裡，吹著這樣的風，看著這樣的景。」「三十幾年前？爸爸，你那時有多大？」我好奇地問。「和你現在差不多，也就是六、七歲吧。」父親微笑著看著我說。六、七歲時的父親？我真想像不出來該是個什麼樣子。

「爸爸，三十多年，那可實在是很長很長的時間呀。」哥哥說。「三十幾年是很漫長，可過後一看，就像一眨眼的功夫。你們過來看。」父親拉著我們，指著腳下緩緩流動的河流，「故鄉的河流是一直在向前流動著的，不知不覺，就流到遠方去了。人生，就像是這條河流一樣，很漫長，很曲折，也不知道最終會流到哪裡去。」父親說著說著，聲音卻低沉了下去。

夏天過去，秋天來了；秋天過去，冬天來了；冬天過去，春天來了；春天過去，夏天又來了；年復一年。不知不覺間，我們都長大了，接二連三地離開了故鄉。我愈走愈遠，先去了西北，後又來到華北，最後又飄洋過海，來到了大洋彼岸；一次次的搬遷，一年年的奔波流離。

有一年的夏天，我帶著孩子回到了故鄉。父親那時已經很衰老了，走路要人攙扶，吃飯也需要別人把飯菜夾到碗裡，說話有時清醒，有時糊塗。我和孩子每天都用輪椅推著他，去外面轉轉、看看。

在一個傍晚裡，我和孩子推著老父親，來到建春門的江邊，站在那依然古樸的老浮橋上，吹著那依然涼爽的江風。

「爺爺，爸爸，這裡真美！」孩子指著遠處，「你們看看這晚霞，這青山，還有這橋下的碧水！」第一次見到故鄉浮橋的孩子，高興地又蹦又跳。

看著孩子欣喜的樣子，四十多年前，父親帶著我們兄弟來到江邊的情景，他那時說的話，他當時臉上的表情，突然間，一下子浮現在我的眼前。我俯下身子，替坐在輪椅上的父親輕輕拉了拉衣服，卻看見他痴痴地望著這緩慢流動著的故鄉河流，眼裡流著淚，喃喃卻又清晰地說：「人生，就是這條漫長的河流啊。」

四十多年前我沒能理解父親當時的心情，但在那一刻，我終於明白了。

人生，真的像是這條緩慢流動著的故鄉河流，越走越遙遠。生命，卻是一場未知的旅行，隨著河流漂泊著。可即使漂流得再遠，河流依舊有著源頭。這個源頭，不正就是我們的故鄉，我們的童年嗎？河流也許是沒有感知的，但我們卻可以拿起筆，記載下我們的旅途，記載下我們的根呀。

父親在我們離去不久後就去世了。他辭世後，我開始了寫作。我懷著近乎虔誠的心，真誠地記錄下來我們往昔的一些事情。

父親墳前，已經是青草萋萋了。