記得鄭老第一次偕師母連袂來我們教會時，一眼就覺得這位穿西裝打領帶的老人家，十分溫文儒雅，和藹可親。進一步交談，發覺他的思想很不一般，要我們不必拘泥於稱謂，可以直呼他們的英文名字。只是他們比雙親都年長幾歲，我們怎敢造次？故以「鄭老」相稱。

師母花甲之年，由旅美多年的弟弟申請到綠卡，從大陸隻身來美。因為在大陸行醫多年，讀大學時的教授又以英文授課，所以很快就找到在曼哈頓中城，陪伴一個美國有錢獨居老太的工作，解決了吃住的問題。

後來在大學研究所教書的鄭老退休 來美，先也借住在老太的公寓。他很快就覺察出老太不習慣家裡多個人，鄭老當機立斷，賃屋而居，並且紆尊降貴，從門房幹起。所幸不久師母也找到醫院實驗員的工作，不必再陪伴老太。於此同時他們陸續幫兒女申請過來，在國內就行醫的女婿，也順利拿到美國醫生執照，開始懸壺濟世。

由於鄭老桃李滿天下，後來竟被延聘到長島一家華人開的藥廠，做起統計分析的白領工作，學習能力強的鄭老還開車與同事共乘上下班。最記得有個主日沒見他來聚會，原來年近八旬的老人家飛到牙買加出差了。

從小生長在基督教家庭的鄭老夫婦，除了固定參加主日崇拜和周五晚的查經聚會外，還積極投入服事，師母彈琴，他負責校對周報。他八十歲榮退後，更志願陪伴不諳英語的教友看病。外子尚未診斷出腦積水時，不良於行，舉步維艱，每況愈下，他誠懇地建議我們去約翰霍普金斯大學醫院問診，他可以負責開車接送，因為他的心願就是利用餘生榮神益人。

兩老感恩神帶領移民來美，享受這個國度的自由，每年感恩節還邀請教會單身弟兄姊妹到他們家吃火鍋，他說因為從小就目睹父母樂善好施。

積善之家，必有餘慶。鄭老共有十個手足，住在泰國的大姊，經常邀請手足帶著兒孫，共赴泰國闔家大團圓，姊姊偌大的院子種滿了香甜多汁的芒果樹，他說他的糖尿病可能就是這樣吃出來的。不過為了控制血糖，他很節制，每逢教會午餐吃披薩時，一人兩片，他一定只吃一片；他愛吃中秋月餅，一次也只吃八分之一，多餘的則存放凍箱。

喜歡旅遊的他，八十歲退休後，每年偕老伴，隨女兒女婿出遊，有次還跟女婿輪流駕車，完成橫跨美國的壯舉。還有一次，他們跟女兒女婿相約，分別從紐約和賓州去夏威夷一起度假，抵達機場 後，緊等不見女兒女婿蹤影，電話聯絡始知，他們聽錯機場名字，糟糕的是，明天才有班機飛到原目的地。

眼看大廳旅客逐漸稀少，機場附近也沒旅館 ，他們原想就在機場過夜，但被告知機場入夜要關閉，只好走出機場，搭上唯一停在那兒的計程車，請菲裔司機載他們到最近的旅館。司機面有難色，觀光區臨時恐怕一室難求，不如到他家打地舖，次晨他再送他們到機場。跟我們講到這兒，鄭老已經眼角泛著淚光。第二天他們離開前，他悄悄留下一百元，感謝司機的及時救急。

年近九十，為了減輕兒女負擔，鄭老本著「貨惡其棄於地也，不必為己」的精神，過著減法的生活，把家裡棄之可惜的多餘用品，分批帶到教會或老人中心，任由意者自行取用。

喜歡攝影旅遊的他，多年累積的照片不知凡幾，活到老學到老的他，利用與時俱進的電腦技術，精挑細選，分門別類，把照片做成幻燈片，再配上中英文說明，供子孫回顧，不得不佩服他的先見之明。

自從他表示精力彷彿自由落體，不能參加晚上的查經禱告會後，他的健康就亮起紅燈，甚至因為年輕時感染的肺病復發，而得住院經月。

好不容易終於出院了，他囑咐家人要在家安養，不再送醫。不久當他榮歸天家的消息傳來時，認識鄭老的舊雨新知、親友學生都想送他一程，他的遺言卻是不想驚動大家，只讓兒孫唱詩禱告後火化。

哲人日已遠，典型在夙昔，我相信天使天軍當時都在天堂門口列隊歡迎，因為「在耶和華眼中看聖民之死極為寶貴」。