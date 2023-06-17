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懷念父親

子方

近日小弟整理父親生前的收藏，將一份泛黃的報紙剪貼（見圖）複製後傳來給我，標題頗吸睛：「警官賣美女，售價一萬五」。除了賣「美女」，還賣「武陵散人」，令我驚訝的是，剪報內容所提到的警官，竟然就是我的父親。

小時候的記憶裡，客廳曾經掛有一幅署名「武陵散人」的禽鳥畫。印象中母親也跟我提過另一幅包裝嚴謹，放置在高高的衣櫥上方的「背影」，母親說這是父親一位畫家朋友的作品，父親當年以五千塊錢買了這幅畫，為這位經濟困難的朋友解困。

算起來，應該是五、六十年前的事了。當時父親正擔任台南縣警察局刑事組長，他一向慷慨，捐出珍藏的兩幅畫作參與義賣活動共襄盛舉，想必有拋磚引玉的用心。

父親生於安徽阜陽，自幼聰穎，倍受喜愛。長成後投身軍旅，報效國家，並於一九四九年跟隨國民黨政府撤離來台，其後轉至警界服務。半世紀前，曾在台南縣偵破一樁著名的「七年昭雪」案。

父親信守老子「道德經」的名言：「既以為人，己愈有；既以與人，己愈多」，總把朋友的事當成自己的事。他多次為朋友解囊相助，朋友若無力償還，他也從不予追究。

父親嗜好讀、寫，並活躍在京劇票房。個性直爽的他，愛熱鬧，好交友，重情義。因而我從小寫作文，最喜歡用「器宇軒昂」、「為朋友兩肋插刀」一類的文句來形容我的父親。一九八七年台海兩岸開放探親，父親在第一時間爭取返鄉。父親深知當年個人來台的因素，累及了留在家鄉的親人，內心始終感到歉疚。之後多次返鄉，一次次為大陸親人購置家電用品，最後甚至將自己儲存的退休金大方分贈。

二○一五年，父親以九五高齡在睡夢中安然離世。仙去之前他不忘提醒我們，有能力要照顧故鄉的鄰里，為貧困地方興學。

觀父親一生行誼，愛國、愛家、愛朋友，實屬性情中人。時逢父親節，抒發此文，紀念我親愛的父親！

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